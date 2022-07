Abschiebung des 13-jährigen Husein: "Mir geht es mittel"

Beginn einer Tischtennis-Karriere: „Willst du spielen?“

Findet Embachers Kritik bei den Höchstrichtern Anklang, muss das Bundesverwaltungsgericht die Causa neu aufrollen. Das ist der seidene Faden, an den sich Husein und seine Helfer klammern. Zu ihnen gehören Walter Windischbauer und seine Frau Elfriede. Windischbauer ist Vizepräsident des Salzburger Tischtennis-Vereins UTTC. Vor einigen Jahren sei ihm ein Bub aufgefallen, der sich mit seinen Eltern beim Eingang herumgedrückt habe. "Willst du spielen?",habe er ihn gefragt. So habe die sportliche Karriere von Husein angefangen. Bald war er der beste Spieler seines Jahrgangs, gewann Jugendpokale, wurde im Erwachsenen-Team Landesmeister. Windischbauer half der Familie, eine Wohnung zu finden, verschaffte der Mutter eine Stelle als Reinigungskraft. Bloß der Aufenthalt fehlte. "Die Frau ist jede Woche ins BFA gefahren, um nachzufragen",sagt Windischbauer: "Sie hat gedacht, dass ihre Chancen steigen, wenn die Behörde sieht, wie bemüht sie ist."



Am 12. Februar 2022 hatte Windischbauer seinen 64. Geburtstag. Er war auf Feiern eingestellt. Doch der Tag nahm eine unerwartete Wendung. Am frühen Morgen rief Husein an: "Walter, Walter, was soll ich tun? Die Polizei ist da. Wir müssen weg." Windischbauer erwischte die Familie gerade noch beim Packen, bevor sie im Polizeibus verschwand. Er fuhr mit seinem Auto hinterher. Im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl drückte man dem gelernten Juristen drei Bescheide in die Hand. Einen für den Vater. Einen für die Mutter. Einen für Husein. Jeder davon um die 50 Seiten dick. Am Parkplatz bemühte sich der gelernte Jurist, der Familie verständlich zu machen, dass ihre Anträge auf humanitäres Bleiberecht abgelehnt wurden, die Behörde sie als Gefahr für die nationale Ordnung betrachtet und mit einem Einreiseverbot belegt. Drei Tage saß sie in Wien in Schubhaft, drei Tage lang setzten Windischbauer und seine Mitstreiter alle Hebel in Bewegung, damit sie bleiben darf. Vergeblich. Am 15. Februar hob der Flieger nach Baku ab.