Zwei Jahre Wiener Zeitung neu: Kürzungen und Millionen-Rücklagen

Der 30. Juni 2023 war „ein bitterer Tag für Österreich als Medienstandort und Kulturland und ein trauriger Tag für alle, die seriösen Qualitätsjournalismus schätzen“. Zumindest laut SPÖ-Chef Andreas Babler. Am 30. Juni 2023 erschien die letzte Ausgabe der ältesten Tageszeitung der Welt. Das Ende der Wiener Zeitung hatten ÖVP und Grüne per Gesetz beschlossen. „Dieses kaltschnäuzige Aus“ werde er nicht akzeptieren, richtete Babler per Aussendung aus und versprach: „Wenn wir wieder in Regierungsverantwortung sind, dann werden wir jedenfalls Mittel und Wege suchen, um die Wiener Zeitung als gedruckte Tageszeitung zurückzuholen.“