Zweimal Apartheid und eine lange, lange Reise

Weil die Welt glücklicherweise nicht nur aus Corona besteht, sei hier noch ein weiterer Artikel empfohlen, der wahrlich weit, weit davon wegführt.

Wissenschaftsredakteurin Franziska Dzugan befasst sich in der dieswöchigen Cover-Story mit der alten Frage, ob Außerirdische existieren – und mit einem neuen UFO-Bericht, der gerade in den USA für Furore sorgt. Im Artikel finden sich viele faszinierende Details. Zum Beispiel die Episode, dass die NASA im Jahr 1977 zwei Goldene Schallplatten ins All schoss. Etwaige Aliens sollten solcherart eine Art Basis-Lehrgang über die menschliche Zivilisation erhalten. Auf den Platten finden sich unter anderem Grußworte des damaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim, Musikstücke und alle möglichen – durchaus unkonventionellen – Geräusche (eine Auflistung findet sich hier). Da wären etwa Hundebellen, Worte in der Sprache der afrikanischen San-Ethnie und ein Morsegerät, das ein Zitat des altrömischen Philosophen Seneca klopft („Per aspera ad astra“, dt. „Über rauhe Pfade zu den Sternen“). Die Raumschiffe mit dieser sorgsam ausgewählten Botschaft sind bis heute auf ihrem Weg. In den Jahr 2012 und 2018 erreichten sie als erst menschengemachte Vehikel den interstellaren Raum (übrigens ohne bis dato jemanden getroffen zu haben). Derzeit schwirren sie im äußeren Sonnensystem herum. Auf dieser NASA-Website lässt sich ihr Flug live mitverfolgen. Ich sagte doch, diese Geschichte führt weit weg von Corona.

