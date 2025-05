ESC in Österreich: Bablers große Chance

Am Samstag gewann der 24-jährige Countertenor JJ aus Wien den Eurovision Song Contest in Basel. Was kommt jetzt auf Österreich zu, wie Innsbruck Austragungsort werden könnte und warum die EBU Israel nicht ausschließt. Max Miller, Eva Sager und Franziska Schwarz über den ESC-Sieg Österreichs.