Folge 25: Müssen wir den Körper von Cortisol entgiften?
Der jüngste Mythos auf Social Media: Das Stresshormon Cortisol ist gefährlich, führt zu einem Mondgesicht und Fettablagerungen – und muss mit teuren Präparaten bekämpft werden. Warum das falsch ist und wie chronischer Stress der Gesundheit schadet.
