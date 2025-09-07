© profil.at
Bild anzeigen
Wissenschaftspodcast

Folge 25: Müssen wir den Körper von Cortisol entgiften?

Der jüngste Mythos auf Social Media: Das Stresshormon Cortisol ist gefährlich, führt zu einem Mondgesicht und Fettablagerungen – und muss mit teuren Präparaten bekämpft werden. Warum das falsch ist und wie chronischer Stress der Gesundheit schadet.
Von Angelika Hager und Alwin Schönberger
07.09.25

Drucken

Schriftgröße

Recherche und Moderation: 

  • Angelika Hager und Alwin Schönberger
  • Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Angelika Hager

Angelika Hager

leitet das Gesellschafts-Ressort

Mehr von Angelika Hager
Alwin Schönberger

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft

Mehr von Alwin Schönberger

Die Redaktion empfiehlt