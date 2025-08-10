Wissenschaftspodcast

Folge 23: Sind Väter die schlechteren Mütter?

Wenn sich Männer nach einer Scheidung bei der Obsorge der Kinder benachteiligt fühlen, schießen schnell die Wellen der Empörung hoch. Wie sieht die Realität aus? Wie meistert man solche Situationen? Und was sagt die Wissenschaft?

Von Angelika Hager und Alwin Schönberger

10.08.25

Recherche und Moderation: 

  • Angelika Hager und Alwin Schönberger
  • Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

Angelika Hager

Mehr von Angelika Hager
Alwin Schönberger

Mehr von Alwin Schönberger

