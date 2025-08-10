Folge 23: Sind Väter die schlechteren Mütter?
Wenn sich Männer nach einer Scheidung bei der Obsorge der Kinder benachteiligt fühlen, schießen schnell die Wellen der Empörung hoch. Wie sieht die Realität aus? Wie meistert man solche Situationen? Und was sagt die Wissenschaft?
Von Angelika Hager und Alwin Schönberger
Schriftgröße
Recherche und Moderation:
- Angelika Hager und Alwin Schönberger
- Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de
Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple Podcasts, Spotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.
Newsletter
(profil.at) | Stand:
Angelika Hager
leitet das Gesellschafts-Ressort
Alwin Schönberger
Ressortleitung Wissenschaft