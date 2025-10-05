Folge 27: Sind Schmerzmittel wirklich schuld an Autismus?
Paracetamol soll laut US-Präsident Trump Autismus auslösen. Warum die Äußerungen gesundheitsgefährdend sind, was die Wissenschaft über die Ursachen von Autismus weiß und was traditionelle Rollenbilder mit den jüngsten Bullshit-Aussagen zu tun haben.
- Recherche und Moderation: Angelika Hager und Alwin Schönberger
- Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de
Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple Podcasts, Spotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.