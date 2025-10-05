Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.
Wissenschaftspodcast

Folge 27: Sind Schmerzmittel wirklich schuld an Autismus?

Paracetamol soll laut US-Präsident Trump Autismus auslösen. Warum die Äußerungen gesundheitsgefährdend sind, was die Wissenschaft über die Ursachen von Autismus weiß und was traditionelle Rollenbilder mit den jüngsten Bullshit-Aussagen zu tun haben.
Von Angelika Hager und Alwin Schönberger
05.10.25

  • Recherche und Moderation: Angelika Hager und Alwin Schönberger
  • Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

Angelika Hager

leitet das Gesellschafts-Ressort

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft

