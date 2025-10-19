Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.
© profil.at

Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.

Wissenschaftspodcast

Folge 28: War Maria Theresia wirklich eine umsichtige, gütige Kaiserin?

Die Vorstellungen von Österreichs berühmter Herrscherin sind voller Klischees. Forschende werfen ein neues Licht auf die Monarchin und zeichnen das Bild einer extrem konservativen Frau mit großem PR-Talent und ausgeprägtem Judenhass.
Von Angelika Hager und Alwin Schönberger
19.10.25

Drucken

Schriftgröße

  • Recherche und Moderation: Angelika Hager und Alwin Schönberger
  • Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Angelika Hager

Angelika Hager

leitet das Gesellschafts-Ressort

Mehr von Angelika Hager
Alwin Schönberger

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft

Mehr von Alwin Schönberger

Die Redaktion empfiehlt