Folge 28: War Maria Theresia wirklich eine umsichtige, gütige Kaiserin?
Die Vorstellungen von Österreichs berühmter Herrscherin sind voller Klischees. Forschende werfen ein neues Licht auf die Monarchin und zeichnen das Bild einer extrem konservativen Frau mit großem PR-Talent und ausgeprägtem Judenhass.
- Recherche und Moderation: Angelika Hager und Alwin Schönberger
- Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de
