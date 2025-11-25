Wie Sonderschulen in Österreich eine Lücke füllen, die es nicht geben sollte

Coverstory

Die verlorenen Kinder von Hernals

Sie kommen mit Brandwunden in die Schule, mit blauen Flecken und Spuren sexueller Gewalt. Niemand kann ihnen helfen – beim besten Willen nicht. An einer Schule in Wien-Hernals zeigt sich exemplarisch, wie das System versagt. Und Kinder, die dringend Hilfe bräuchten, alleingelassen werden.