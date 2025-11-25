Wie Sonderschulen in Österreich eine Lücke füllen, die es nicht geben sollte
In Österreich gibt es wieder mehr Sonderschulen. Warum ist die Schulform umstritten und welche positiven Beispiele gibt es? Redakteurin Hannah Leitner erzählt von ihrer Recherche.
Von Hannah Leitner und Franziska Schwarz
Schriftgröße
Der profil-Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify und allen weiteren Plattformen. Wenn Sie keine weiteren Hintergründe verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Morgenpost-Newsletter!
Newsletter
(profil.at) | Stand:
Hannah Leitner
ist seit September 2025 Trainee bei profil. Moderiert ehrenamtlich bei Politiktrafik.
Franziska Schwarz
ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt.