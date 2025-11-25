Das Cover des Innenpolitik-Podcasts „Zur Frage der Nation“ von Profil.
Politik-Podcast

Wie Sonderschulen in Österreich eine Lücke füllen, die es nicht geben sollte

In Österreich gibt es wieder mehr Sonderschulen. Warum ist die Schulform umstritten und welche positiven Beispiele gibt es? Redakteurin Hannah Leitner erzählt von ihrer Recherche.
Von Hannah Leitner und Franziska Schwarz
25.11.25

Hannah Leitner

ist seit September 2025 Trainee bei profil. Moderiert ehrenamtlich bei Politiktrafik.

Franziska Schwarz

ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt.

