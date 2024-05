Wie viel Macht hat die EU?

EU-Podcast

Die Wahlversprechen der EU-Spitzenkandidaten im Faktencheck

Was wollen ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne und Neos in Brüssel durchsetzen – und sind ihre Wahlversprechen überhaupt realisierbar? Antworten darauf und auf vieles mehr gibt der Europarechtexperte Walter Obwexer in der zweiten Episode des EU-Podcasts.