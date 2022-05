Putins langer Arm: Die Wiener Millionenklage

Der Krieg in der Ukraine scheint die Funktionstüchtigkeit Moskauer Bürokratie in keiner Weise zu beeinträchtigen.

„Unter keinen Umständen“

Neuerdings geht es auch in Liechtenstein ganz schnell. Der Fortsetzungsantrag der DIA ging zum Fürstlichen Obergericht, das den Russen noch Ende April eine Abfuhr erteilte. Abermals kamen Richter zu der Erkenntnis, dass die Verfolgung Sergey Leontievs in Russland rein politisch motiviert sei. Und auch die Einlagensicherung bekam ihren Anteil an Aufmerksamkeit ab. Als Aktionärin der staatlichen VTB Bank sei die DIA an einer Bank beteiligt, die „enge Verbindungen zum russischen Geheimdienst aufweist, hohe Einnahmen für die Regierung der Russischen Föderation erwirtschaftet und die Regierung der Russischen Föderation bei der Destabilisierung der Ukraine unterstützt“.

Der russische Antrag auf Fortsetzung des Strafverfahrens gegen Leontiev könne „unter keinen Umständen bewilligt werden“, schreibt das Obergericht in seinem Urteil vom 28. April.

„Keine neuen Geschäftsverbindungen“

Was die Liechtensteiner Entscheidungen für das Wiener Zivilverfahren bedeuten, sollte sich alsbald zeigen. Womöglich muss sich die russische Einlagensicherung aber eine neue anwaltliche Vertretung suchen. profil fragte bei der Kanzlei Wolf Theiss nach. Eine Sprecherin wollte die Causa mit Hinweis auf das Berufsgeheimnis nicht kommentieren, legte aber Wert auf folgende Feststellung: „Es ist uns ein Anliegen, Ihnen mitzuteilen, dass Wolf Theiss unmittelbar nach der russischen Invasion in der Ukraine beschlossen hat, keine neuen Geschäftsverbindungen mit russischen Klienten, die kreml- oder staatsnah sind, egal ob sanktioniert oder nicht, einzugehen. Bestehende Mandate mit solchen Klienten wurden (und werden) schnellstmöglich nach Maßgabe der standesrechtlichen Möglichkeiten beendet. Wolf Theiss hat hier eine besonders klare und eindeutige Sicht der Dinge: Wir haben ein Büro in der Ukraine und wissen unmittelbar von unseren ukrainischen Kollegen, welches Leid und welche Zerstörung die russische Invasion ausgelöst hat.“