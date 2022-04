„Politisch motiviert“: Wie der Kreml Gegner im Ausland verfolgt

Ein Staat, der die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) achtet, missachtet diese, sobald er einem anderen Staat Rechtshilfe leistet, der es mit den Menschenrechten grundsätzlich nicht so hat. So lässt sich ein gewichtiges Urteil des Staatsgerichtshofs des Fürstentums Liechtenstein zusammenfassen, das am 7. Februar, drei Wochen vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, in Vaduz erging.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist deshalb bedeutsam, weil sie ein hochpolitisches Verfahren beschreibt, das bis nach Österreich wirkt: Die Russische Föderation versus Sergey Leontiev, einem erklärten Putin-Gegner und Unterstützer des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny.