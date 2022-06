Schöne teure Welt: Acht Hotspots der globalen Inflations-Krise

Die Türkei weist eine der höchsten Inflationsraten der Welt auf und wird derzeit nur von einer Handvoll Ländern wie dem Sudan oder Venezuela überboten. Im Mai lag sie bei über 70 Prozent – so hoch wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Das unabhängige Wirtschaftsinstitut Enagrup geht sogar von einer doppelt so hohen Rate von 160 Prozent aus. Für die enorme Preissteigerung gibt es mehrere Gründe.



Auch schon vor dem Krieg in der Ukraine hat die türkische Lira massiv an Wert verloren. Auf der anderen Seite wirken sich die Folgen des Krieges aus, da Russland und die Ukraine wichtige Energie und Getreideexporteure für die Türkei darstellen. Energie, Lebensmittel und Benzin sind in dem Land am Bosporus deutlich teurer geworden. Präsident Erdoğan gerät angesichts der wirtschaftlichen Probleme zunehmend unter Druck. In aktuellen Umfragen liegt seine AKP unter 30 Prozent – ein Rekordtief. Erdoğan macht hohe Zinsen für die Krise verantwortlich. Er übt Druck auf die Zentralbank aus und hat allein seit 2019 drei Zentralbankvorsitzende entlassen. Nächstes Jahr stehen in der Türkei Präsidenten- und Parlamentswahlen an.