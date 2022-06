Inflation und Teuerung: Sollen wir doch Kekse essen?

Das Leben in Österreich fühlt sich derzeit einigermaßen skandinavisch an, manchmal sogar ein wenig schweizerisch. Die Teuerung hat Ausmaße angenommen, die an die 1970er-Jahre erinnern. Die Preise wiederum sind Science-Fiction: Das Viertelkilo Butter hat im Supermarkt längst die Zwei-Euro-Schallmauer durchbrochen, das 10-Euro-Schnitzel ist stark vom Aussterben bedroht, von Benzin oder Fernwärme brauchen wir gar nicht erst anfangen. Im Mai betrug die Teuerung laut Verbraucherpreisindex acht Prozent, die Großhandelspreise liegen sogar 25,1 Prozent über Vorjahr.

Man kann es wohl so dramatisch formulieren: Unser Lebensstandard steht auf der Kippe. Auch wenn die sozialen Folgen der Teuerung politisch abgefedert und ihre ökonomischen Ursachen von den Zentralbanken bekämpft werden mögen, wird dieser Kampf nicht so rasch Früchte tragen (Erdbeeren übrigens: plus 8,4 Prozent!). Aber noch gibt es sie, die stabilen Preise. Und ja, sie stecken auch in dem Warenkorb, mit dem die Teuerungsrate in Österreich berechnet wird. Er enthält ein umfassendes (und alle fünf Jahre nach Maßgabe der Konsumerhebung neu geschnürtes) Bündel an Produkten und Dienstleistungen, die – unterschiedlich gewichtet – das heimische Verbraucherverhalten repräsentieren. Er hat auch zwei kleinere, deutlich übersichtlichere Brüder, die den täglichen (Mikrowarenkorb) beziehungsweise wöchentlichen Bedarf (Miniwarenkorb) widerspiegeln.

An einem statistisch standardisierten Konsumententag erwirbt ein genormter Durchschnittsösterreicher demzufolge (in ungefähr chronologischer Reihenfolge): Spezialbrot, Gebäck, Milch, Topfengolatsche, Pizza (tiefgekühlt), Putenbrustfleisch, Schinken (vom Schwein), Fruchtjoghurt, Gouda, Butter, Äpfel, Tomaten, Kartoffeln, Vollmilchschokolade, Mineral- bzw. Tafelwasser, Orangensaft, Flaschenbier, Tageszeitung, Melange (Kaffeehaus), belegtes Gebäck. Unterm Strich kommt dabei eine Teuerung von 7,7 Prozent heraus (und die Erkenntnis, dass sich der Durchschnittsösterreicher nicht ansatzweise vegan, aber doch halbwegs ausgewogen ernährt). Über die Woche kommen laut Miniwarenkorb noch 38 weitere Konsumgüter und Dienstleistungen hinzu, also etwa Kaugummi, Benzin oder Kinokarten, macht eine noch heftigere Teuerung von 14,4 Prozent im Vergleich zum April 2021.

Beim Blick in den (kompletten) Warenkorb könnte man freilich auf Ideen kommen: Wäre es denn vielleicht auch möglich, ohne Teuerung durch den Tag zu kommen oder wenigstens mit ganz geringen Preissteigerungen?