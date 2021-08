Causa Chorherr: Tojner koppelte laut Mail Spende an Widmung

Es ist eine Causa, in der ein ganzes System unter Verdacht steht. Auf der einen Seite: viel Geld und wirtschaftliche Begehrlichkeiten. Auf der anderen Seite: die Politik, die Letztentscheidungen trifft. Eine potenziell gefährliche Mischung. Wie nahe darf man einander kommen? Hat das Who’s Who der heimischen Immobilienwirtschaft über Jahre hinweg versucht, einen – durchaus mächtigen – Mandatar der Grünen zu verführen oder gar zu kaufen, um Bauprojekte in Wien leichter durchzubringen? Und hat dieser Politiker mitgespielt? Das sind die Fragen, denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seit fast vier Jahren in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren nachgeht. In dessen Zentrum: der frühere Gemeinderat und Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr.

Nun haben die Ermittler E-Mails des Immobilieninvestors Michael Tojner in Bezug auf das umstrittene Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt ausgewertet. Im Zuge anderer Vorwürfe waren bei Tojner und ihm zurechenbaren Unternehmen elektronische Daten sichergestellt worden. Diese wurde in den vergangenen Monaten auch im Rahmen der Causa Chorherr beleuchtet.

Im Verfahren gegen Christoph Chorherr geht es um den Verdacht, Spenden an einen Verein Chorherrs wären mit Blick auf Genehmigungen von Bauprojekten durch die Stadt erfolgt. Alle Betroffenen bestreiten sämtliche Vorwürfe. Chorherr hat im Mai 2021 eine Diversion beantragt.

Ein „profil“ vorliegender E-Mail-Verkehr deutet nun darauf hin, dass Tojner tatsächlich eine Spende an den Chorherr-Verein s2arch von der erfolgreichen Widmung für das Heumarkt Projekt abhängig gemacht haben könnte. Am 1. Juni 2017 fand die entscheidende Sitzung des Wiener Gemeinderates statt, in der – nach turbulenten Wochen – das Heumarkt-Projekt abgesegnet wurde. Chorherr zählte innerhalb der gespaltenen Grünen zu den maßgeblichen Befürwortern. Am Tag der Genehmigung schrieb eine Mitarbeiterin von Tojners Unternehmensgruppe an den Investor: „Vassi (Anm.: die damalige Grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou) und Chorherr brav!“. Einen Tag später schrieb die Mitarbeiterin erneut an Tojner unter dem Betreff „offene Beträge“: „Außerdem wolltest Du bei Widmung ITHUBA 5000 Euro spenden (…)“.

„Ithuba“ ist der Name des Schulprojekts, das vom damaligen Chorherr-Verein s2arch betrieben wird. Tatsächlich spendete Tojner Ende Juni 2017 den Betrag von 5000 Euro an s2arch. Offenbar erfolgte die Zahlung im Rahmen einer Geburtstags-Auktion. Dem Mail zufolge war sie jedoch schon länger geplant. Tojners Anwalt Karl Liebenwein teilte auf profil-Anfrage allgemein mit: „Soweit es einzelne Spenden an das Hilfsprojekt von Dr. Christoph Chorherr in Afrika gegeben hat, wurden diese immer offen als Unterstützungsleistung ausgewiesen und waren an selbige zu keinem Zeitpunkt Erwartungen oder gar Gegenleistungen geknüpft.“

Tojner bestreitet sämtliche Vorwürfe vehement. Liebenwein teilt mit, Tojner und dessen Unternehmensgruppe hätten zu keiner Zeit die Intention gehabt, Amtsgeschäfte der Stadt Wien in irgendeiner Weise zu beeinflussen. „Die Behauptung, unser Mandant oder seine Unternehmen hätten (…) einem Amtsträger einen ungebührlichen Vorteil zugewandt oder zuwenden wollen, ist geradezu absurd und weisen wir ausdrücklich als haltlos und unrichtig zurück!“ Ebenfalls zurückgewiesen werde die Unterstellung, es sei „im Zusammenhang mit dem Projekt ‚Heumarkt Neu‘ zu unzulässigen Spendenzahlungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten gekommen!“ Die von „profil“ zitierten Angaben seien „unvollständig“ und „aus dem Kontext genommen“.