Heumarkt-Mails: „Kurz weiß Bescheid“

Milliardärs-Lobbying beim Kanzler in spe über einen Gastro-Unternehmer und eine Zeitungsherausgeberin? Aus dem Kanzleramt heißt es, dass ein „derart polarisierndes und intensiv öffentlich diskutiertes Projekt sicherlich in aller Munde und Gesprächsstoff in den unterschiedlichsten Gesprächskonstellationen“ gewesen sei. Das ändere aber „selbstverständlich nichts an der kritischen Haltung der Volkspartei zum Projekt, die hinlänglich öffentlich dokumentiert“ sei. Der damalige Kulturminister Gernot Blümel habe per Brief eine Klarstellung vom Wiener Bürgermeister gefordert, dass das Heumarkt-Projekt in der damaligen Form nicht realisiert werden dürfe und in weiterer Folge sogar eine Weisung in den Raum gestellt.