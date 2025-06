Budget-Debakel: Hat der Wifo-Chef die ÖVP freigesprochen?

Am 30. November des Vorjahres sagte Nehammer zur Tageszeitung „Die Presse“: „Das Wifo hat sich um 1,8 Prozent in seiner Prognose geirrt. Dadurch fehlen in der Budgetplanung tatsächlich Milliarden.“ Eine irreführende Aussage, die wir uns im faktiv-Team im Dezember des Vorjahres angesehen haben. Felbermayr präsentierte diesen Faktencheck auch am Freitag vor versammelter Runde. Um den Ex-Kanzler ging es dann noch einmal gegen Ende des Workshops, ein Journalist stellte die konkrete Nachfrage, ob Nehammer nicht doch recht gehabt hat – und die Wirtschaftsforscher wirklich Schuld am Budgetloch seien.

Am Freitag hat Gabriel Felbermayr, Leiter des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo), zu einem Workshop eingeladen. Es ging darum, wie solche Prognosen in diesen geopolitisch unsicheren Zeiten erstellt werden. Manche Risikofaktoren seien „lösbar“ oder „kalkulierbar“. Andere bergen „radikale Unsicherheiten“ – etwa, wenn von heute auf morgen kriegerische Auseinandersetzungen Energiepreise in die Höhe treiben. Auch Aussagen des US-Präsidenten zu möglichen Zöllen sind nicht kalkulierbar. Die Auswirkungen können unterschiedlich ausfallen, eines haben sie aber gemein: Sie beeinflussen das Wirtschaftswachstum und damit die Staatseinnahmen.

Mehr als 17 Milliarden Euro möchte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) bis Ende 2026 einsparen. Als Finanzminister erbte er einen Schuldenhaufen der türkis-grünen Vorgängerregierung, der Österreich nun in ein EU-Defizitverfahren führt. Die Schuld an diesem Debakel liegt laut der Kanzlerpartei ÖVP aber nicht bei Marterbauers Vorgänger Magnus Brunner (ÖVP) – sondern bei den Wirtschaftsforschern. Da die Wirtschaft nicht wie vorhergesagt gewachsen, sondern sogar geschrumpft ist, fehlen dem Staat Einnahmen in Milliardenhöhe. Das Budget sei im guten Glauben auf Basis der verfehlten Prognosen erstellt worden.

Nehammer hat „Recht und Unrecht“

„Ja natürlich hat er (Nehammer; Anm.) Recht gehabt. Wenn man in kurzer Zeit von einem Wachstum auf eine Rezession von 1,0 Prozent geht in der Prognose – natürlich macht das jede Finanzplanung jedes Finanzministers und jeder Bundesregierung wahnsinnig schwierig“, so der Wifo-Chef. Die ÖVP sieht sich in den Aussagen Felbermayrs vom Freitag bestätigt. „Während Bundeskanzler a.D., Karl Nehammer, für seine Kritik der Wirtschaftsprognosen belächelt wurde, räumen die Wirtschaftsforscher jetzt das Geständnis ein, dass er doch nicht Unrecht hatte. Es ist wichtig, diese Transparenz zu wahren, denn sie ist ein wichtiger Schritt zu mehr Verständnis und Verantwortungsbewusstsein in der wirtschaftspolitischen Debatte“, kommentiert Nico Marchetti, der Generalsekretär der Volkspartei, die Aussagen des Wifo-Chefs.

Was die ÖVP in ihrer Aussendung aber lieber unerwähnt lässt, ist die zweite Hälfte der Aussage Felbermayrs. Natürlich hätte man als Wifo gerne eine Prognose geliefert, die näher an der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung gelegen wäre. Aber: „Es ist gleichzeitig völlig abwegig, uns (…), die keine Entscheidungsmacht über irgendetwas haben und den Prozess nur begleiten“, die Schuld am Budgetloch zu geben, so Felbermayr sinngemäß. Wie groß die Risiken seien und wie besorgt man auf den Budgetpfad blicke, habe man in denselben Prognosen immer mitgeliefert. Insofern: „Ja natürlich hat er (Nehammer; Anm.) Recht, deshalb sind wir ja heute hier. Und er hat auch Unrecht, auch deswegen sind wir heute da“, so Felbermayr am Freitag. Was der Wifo-Chef meint: Bei der Budgeterstellung ist die Bundesregierung tatsächlich dazu verpflichtet, externe Konjunkturprognosen heranzuziehen – es hätte sie aber niemand gehindert, mehr Puffer für die ebenfalls vorhergesagten Unsicherheiten einzurechnen.

Die Wirtschaftsforscherinnen und -forscher beschäftigen sich intensiv damit, wie Prognosen in so unsicheren Zeiten genauer werden könnten. Denn eines ist klar: Sich alle drei Monate vor die Presse zu stellen und die Prognosen teils stark revidieren zu müssen, bereitet weder dem Wifo noch dem Institut für Höhere Studien (IHS) eine Freude. IHS-Chef Bonin sagte dazu erst vor wenigen Wochen im profil-Interview: „Das ärgert mich schon und gibt mir auch zu denken. Es ist schwieriger geworden, wirtschaftliche Entwicklungen vorherzusagen. Die Welt ist komplizierter geworden und Indikatoren, die lange auf zusammenhängende Entwicklungen hingewiesen haben, sind heute nicht mehr so stabil, wie sie einmal waren.“