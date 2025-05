Budgetsanierung: Seid eingespart Milliarden!

Ein Handyverbot wäre nicht nur in den Klassenzimmern, sondern auch im Nationalratssitzungssaal zu überlegen. Während der eineinhalbstündigen Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer wird in den Abgeordnetenreihen und auf der Regierungsbank gescrollt und gesimst. Löbliche Ausnahmen sind die Chefs: Kanzler Christian Stocker und sein Vize Andreas Babler. Selbst Nationalratspräsident Walter Rosenkranz widmet sich zweimal seinem Körpertelefon. Die meiste Zeit aber hört er aufmerksam zu, so auch die Ministerinnen und Minister. Einige von ihnen lesen sogar aufmerksam wie Maturanten aus dem verteilten Redemanuskript mit.

Marterbauer macht schon im ersten Satz klar, dass er gern ein anderes Budget vorgelegt hätte: eines mit Investitionen in den Wirtschaftsstandort, in Klimaschutz, in Gesundheit, Armutsvermeidung und Sicherheit. Denn die Budgetlage ist „schiach wie der Zins“, wie es in Wien heißt. Die Zinslast lässt der Regierung bei der Budgetsanierung keinen Spielraum. Bis 2029 steigen die Zinsen, die Österreich für die Schulden der vergangenen Jahre zahlen muss, auf ein Prozent des BIP. Oder anders gesagt: fünf Milliarden Euro nur fürs Schuldenmachen.

Das Budgetdefizit, also die Neuverschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung, wird heuer 4,5 Prozent betragen und liegt damit deutlich über den von der EU vorgegebenen drei Prozent. Die Staatschulden klettern auf 84,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ohne Konsolidierung wäre die Schuldenentwicklung aber noch dramatischer. Das Budgetdefizit läge dann bei 5,8 Prozent und bis 2029 würden unsere Schulden auf 96,6 Prozent der Wirtschaftsleistung klettern. Nach dem jetzt geplanten Sparpaket steigen sie auch, aber eben deutlich langsamer – so zumindest die Hoffnung.

In seiner früheren Funktion als Chefökonom der Arbeiterkammer hätte Marterbauer wohl viele der Maßnahmen, die er heute vor dem Parlament präsentiert, zerpflückt. Er ist Keynsianer und in dieser ökonomischen Denkschule heißt es: Anstatt zu sparen, erhöht man in der Krise die Staatsausgaben, um die Wirtschaft wieder zu beleben und Arbeitsplätze zu sichern. Aber es hilft nichts, es ist schlicht kein Geld mehr da. Und die steigenden Zinslast erdrückt den Staatshaushalt.

Neben einer Reihe von Gebührenerhöhungen wie zum Beispiel für Reisepässe oder für die E-Card, werden die Tabak- und die Glücksspielsteuer angehoben (plus 250 Millionen Euro bis 2026). Die neue Bankenabgabe soll jährlich 350 Millionen in die Staatskassen spülen, die Solidarabgabe für die Energiewirtschaft weitere 200 Millionen Euro. Auf die Kritik aus diesen beiden Branchen, das Budget werde durch Banken und Energiekonzerne saniert, konterte Marterbauer vor der Budgetrede: „Wir bedanken uns für fünf Prozent der Sanierung.“

1,1 Milliarden Euro müssen die Ministerien in ihren eigenen Ressorts einsparen. Dazu zählt etwa die schon im Vorfeld kommunizierte Streichung der Valorisierung von Familienleistungen und das Ende der Bildungskarenz in ihrer bisherigen Form. Den – zumindest zahlenmäßig – größten Einschnitt wird es im Wirtschafts- und Infrastrukturministerium geben mit 150 beziehungsweise 178,8 Millionen Euro allein heuer. Aber auch das Bundesheer muss 70 Millionen Euro sparen, trotz massiv erhöhter Militärausgaben. An den Großinvestitionen des Heeres ändert sich nichts. Als sich Marterbauer in seiner Rede zu den Ausgaben für Landesverteidigung bekennt, strahlt Tanner wie ein junger Gardeoffizier.

Eingestellte Förderungen

Die tiefsten Einschnitte gibt es bei den Förderungen und im Speziellen den Klimaförderungen, die in der vergangenen Legislaturperiode massiv ausgeweitet wurden. Er bekenn sich zum Klimaschutz, so Marterbauer in seiner Budgetrede. Allerdings müsse man die Strategie umstellen. Statt wie bisher Klimapolitik durch Förderungen zu machen, müsse der Staat mehr regulieren. 1,3 Milliarden heuer und 1,28 Milliarden Euro im kommenden Jahr werden hier gestrichen. Die vor allem für Industriebetriebe wichtige Investitionsprämie wird um 130 Millionen gekürzt. Bei den Umweltförderungen wie dem Klimabonus, der Sanierungsoffensive oder die Förderungen für E-Autos werden heuer 557 Millionen Euro gestrichen, nächstes Jahr kommen 819,9 Millionen dazu.

Auch das Klimaticket, das Prestigeprojekt von Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler, wird teurer. Allein heuer sollen darüber 120 Millionen Euro im Budget eingespart werden. Als Marterbauer das Klimakapitel referiert, regt sich Unruhe in den vorderen grünen Reihen. Ex-Vizekanzler Werner Kogler ist ob der Kürzungen glaubwürdig empört, Ex-Ministerin Gewessler gibt sich zumindest so.

Der Pendlereuro wird hingegen verdreifacht. Die Erhöhung ist als Kompensation für die Abschaffung des Klimabonus gedacht. Eine eigens eingerichtete Förder-Taskforce soll sich nun überlegen, wie man 150 weitere Millionen an Förderungen einsparen kann. Und ob diese auch aus dem Klimabereich, oder doch auch anderswo, bei klimaschädlichen Subventionen gespart wird.

All das wird den dringend benötigten wirtschaftlichen Aufschwung nicht unbedingt erleichtern. Im ersten Quartal ging es laut Schnellschätzung des Wifo mit 0,2 Prozent ganz leicht bergauf mit dem Wirtschaftswachstum. Im Konsolidierungspfad rechnet das Finanzministerium für heuer mit einem Einbruch der Konjunktur von 0,3 Prozent. Aber Prognosen sind in wirtschaftlich so unsicheren Zeiten wie heute ohnehin sehr schwer zu machen und am Ende dieser zweijährigen Konsolidierungsphase könnte auch alles wieder ganz anders aussehen.

Gespart wird nicht nur auf Bundesebene. Das Defizit der Länder, Gemeinden und Gebietskrankenkassen schoss im Vorjahr ebenfalls massiv in die Höhe und bringt unzählige Gemeinden jetzt unter einen massiven Spardruck Von den 4,5 Prozent Budgetdefizit heuer verbucht der Bund 3,5, auf die Länder und Gemeinden entfällt ein Prozent. Wo und wie genau dort jetzt gespart wird, ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Und in zahlreichen Gemeinden wurde schon ein Sparkurs für heuer beschlossen – gespart wird vom Schwimmbad bis zum Kreisverkehr oder der Weihnachtsfeier von Gemeindebediensteten.

Das aktuelle Sparpaket dürfte aber auch einen positiven Effekt auf die Länder- und Gemeindefinanzen haben. Die profitieren im Umfang von 350 Millionen von den Sparplänen der Regierung, weil etwa Gebühren oder Steuern erhöht werden.

Wiederaufbau-Vibes

Marterbauer fordert in seiner Rede Fleiß von seinen Regierungskollegen und den Österreichern ein, aber kein Blut und auch keine Tränen. Zu viele Untergangs-Vibes wirken negativ auf die notwendige Zuversicht in der Bevölkerung. Schließlich muss der private Konsum zum Wachstum beitragen.

Da wir ein Gedenkjahr begehen, darf ein Verweis von Marterbauer auf die Wiederaufbauleistung nach 1945 in der Rede nicht fehlen, à la: Seht her, was wir schaffen können. Dementsprechend steht Marterbauers Rede auch unter dem Generalmotto: „Österreich kann, wenn es will.“

Marterbauer spricht flott und flüssig. Nur einmal leistet er sich einen kleinen – unmittelbar selbst korrigierten – Versprecher, als er das Doppelbudget als „verlässlichen Plan für die Verlängerung des Budgetdefizits“ bezeichnet.

Insgesamt bekommen die Regierungsmitglieder und Abgeordneten ein Seminar aus Volkswirtschaftslehre geboten, was vor allem dem ehemaligen Ökonomie-Professor Alexander Van der Bellen gefallen haben dürfte. Der Bundespräsident ist bei Budgetreden traditionell Gast im Hohen Haus und wird wohl wissen, was „ein Negativsteuerzuschlag“ ist, und was Marterbauer mit seiner „rein tautologischen Feststellung in Bezug auf die Summe gesamtwirtschaftlicher Finanzierungssalden“ meinte.

Am Ende seiner Rede geht der Finanzminister nochmals ins Grundsätzliche. Zur langfristigen Sanierung des Budgets müssten, so Marterbauer, „neue Finanzierungsformen gefunden“ werden. Legt er der ÖVP da ein kleines Fiskal-Ei? Marterbauer gilt als Befürworter von Vermögen- und Erbschaftsteuern. Im Regierungsprogramm sind diese aber nicht vorgesehen.

Marterbauers Budgetrede ist zunächst einmal eine riesige Ankündigung. Die Sparmaßnahmen müssen nun umgesetzt, teilweise auch erst verhandelt werden. Mit Gnade dürfen die Minister und Ministerinnen nicht rechnen. Er garantiere gemeinsam mit seiner ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl „einen strikten Budgetvollzug“.

Eine kleine Stilblüte aus dem Manuskript kam in Marterbauers Rede nicht vor – oder ging im Zwischenapplaus unter: „Transparent wird die neue Lieblingsfarbe der Budgetpolitik.“