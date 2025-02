Seit Jänner sind aber auch ganz neue Punkte in die Verhandlungen eingeflossen, etwa ein „Lückenschluss bei der Grunderwerbsteuer, um große Immobilientransaktionen (Share Deals) steuerlich effektiver zu erfassen“. Damit sollen Steuerschlupflöcher bei Immobiliendeals geschlossen werden, von denen in der Vergangenheit auch René Benkos Signa profitiert hat. Wie viel diese Maßnahme einbringt, hängt stark von der Entwicklung des Immobilienmarkts ab.

Der Energiekrisenbeitrag soll bereits 2025 sowie auch in den Folgejahren Einnahmen von 200 Millionen Euro erzielen. Bereits im Jänner wurde eine Übergewinnsteuer diskutiert. Damals lehnten ÖVP und NEOS sie jedoch noch ab. In den später geleakten Protokollen war sie auf Rot gestellt.

Ein kleines Detail, das aber etwas für das Budget bringen könnte, ist der unscheinbare Punkt: „Nachvalorisierung der Bundesgebühren“. Konkret handelt es sich um Kosten wie Passgebühren oder fällige Kosten bei Justizverfahren, die deutlich steigen könnten. Verschwunden ist dafür eine Senkung der Körperschaftssteuer (KÖSt). Im Jänner brachte die ÖVP Vorschläge zur Senkung dieser Steuer vor, diskutierte sie ausgiebig mit der FPÖ und stand kurz vor einer Einigung. Bei der schwarz-rot-pinken Regierung konnte sie sich damit allerdings nicht durchsetzen.

Lohnnebenkosten runter – wenn es das Budget erlaubt

Im Jänner stand hier noch vieles auf Rot. ÖVP, SPÖ und NEOS einigten sich damals auf ein „inhaltliches Verständnis in Bezug auf die Entlastung des Faktors Arbeit“. Die ÖVP wollte die Lohnnebenkosten um fünf bis sechs Prozentpunkte senken, die NEOS waren damit grundsätzlich einverstanden, die SPÖ nicht – vor allem nicht ohne einnahmenseitige Konsolidierung.

Auf Seite 25 heißt es, dass die Lohnnebenkosten bis zur Mitte der Legislaturperiode in einem ersten Schritt gesenkt werden. Konkret soll der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), der über die Lohnnebenkosten finanziert wird, aus dem Budget finanziert werden. Derzeit fließen 3,7 Prozent der Bruttolohnsumme in Familienleistungen – das soll sich ändern.

Es gibt allerdings ein Aber: Kaum ein Ökonom bestreitet die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme, da die Lohnnebenkosten in Österreich im EU-Vergleich besonders hoch sind und Familienleistungen per se nichts damit zu tun haben. Daher heißt es im Regierungsprogramm: „abhängig von der konjunkturellen und budgetären Entwicklung“. Eine Formulierung, die sich so oder so ähnlich durch das gesamte Regierungsprogramm zieht.