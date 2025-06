Fiskalrat zu Budgetplan: „Deutlich überschätzt“ und „unambitioniert“

Milliardendifferenz

Christoph Badelt ist von seinem Naturell her ein Optimist. Tritt der frühere Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien und Ex-Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo in seiner Funktion als Präsident des Fiskalrats auf, dann vermittelt er allerdings selten einen zuversichtlichen Blick auf die Zukunft. So war es auch am Montag dieser Woche, als Badelt in den Räumlichkeiten der Oesterreichischen Nationalbank den jährlichen „Bericht über die Einhaltung der Fiskalregeln“ präsentierte. Der Fiskalrat ist ein unabhängiges Expertengremium, das die österreichische Budget- und Schuldenpolitik analysiert und dazu Empfehlungen abgibt. Im Wahljahr 2024 widersprach der Fiskalrat über Monate hinweg vehement der Darstellung des damaligen Finanzministers Magnus Brunner (ÖVP), dass Österreichs Budgetdefizit unter der Maastricht-Grenze von drei Prozent bleiben würde - und behielt schließlich recht.

Auch dieses Jahr zieht der Expertenrat die Prognosen des Finanzministeriums in Zweifel und spart nicht mit Kritik. Die mittelfristige Wirkung der vorgestellten Maßnahmen werde „deutlich überschätzt“ und auch die angestrebten Ziele seien „unambitioniert“, heißt es in der Analyse des Fiskalrates. Laut Regierungsprogramm beträgt das Konsolidierungsvolumen heuer rund 6,4 Milliarden Euro und im kommenden Jahr 8,7 Milliarden. Der Fiskalrat geht von 4,5 Milliarden Euro 2025 und 6 Milliarden 2026 aus. Von da an gehen die Einschätzungen noch weiter auseinander: 2029 rechnet die Koalition mit 14,7 Milliarden Euro, der Fiskalrat überhaupt nur mit 8,4 Milliarden.

Wie erklärt sich der große Unterschied?

In die Prognosen des Fiskalrats werden „nur gesetzlich beschlossene oder hinreichend konkretisierte Maßnahmen“ aufgenommen, wie es im gerade vorgelegten Bericht heißt. Die Darstellung hat etwas für sich. Österreichs innenpolitische Chroniken sind voll von angesagten Reformen, die nie umgesetzt wurden, Patientenmilliarden, die nie wirksam wurden, und Regierungen, die ihre eigenen Budgetvorgaben nicht eingehalten haben.