Business mit dem Jenseits: „Du bist zu deppert für diese Welt, würde nie eine Seele sagen“

Gira-Marl blickt aus dem Fenster, stellt keine Fragen, will nichts wissen, kein Foto sehen. Meine vor sechs Jahren verstorbene Großmutter nimmt jetzt aus der geistigen Welt, so heiße der Ort in unserem Energiefeld, an dem die Verstorbenen verweilen, mit ihr Kontakt auf. Zumindest behauptet das Gira-Marl. Sie tastet sich vor, ich soll mit ja oder nein antworten. Viele Aussagen sind recht allgemein („ich sehe eine mütterliche Figur“), passen zu meiner Generation („dein Verhältnis zu ihr war besser als das deiner Mutter) oder wollen von mir und den meisten Menschen gehört werden („sie ist sehr stolz auf dich“). Es geht fast ein bisschen psychoanalytisch mehr um mein Verhältnis zu ihr als um sie selbst. Trotzdem stehe ich nicht ironisch darüber, sondern greife zur Taschentuchbox, die auf einem Tischchen bereitsteht, als sie meine Oma überraschend treffend charakterisiert. Und so absurd mir alles zehn Minuten davor noch erschien, so unhinterfragt genieße ich die plötzliche Nähe, die entstanden ist, und die Erinnerungen, die hochkommen.

Gira-Marl nimmt mir gegenüber im Fauteuil Platz, sie will mir zeigen, wie sie arbeitet. Sie bekomme Gedanken, spüre Gefühle, vor dem inneren Auge entstünden Bilder, die ihr die Verstorbenen zukommen lassen. Gira-Marl will in jeder Sitzung unbedingt ein Detail erzählen, das ihren Kontakt mit dem Jenseits beweisen soll. „Ein seriöses Medium wird immer darauf Wert legen, Beweise zu liefern.“ Das klingt fast nach meiner Jobbeschreibung. Nur unsere Methoden unterscheiden sich grundsätzlich.

Qualitätsgesicherte Sinnsuche

Die 60-Jährige hat sich 2009 selbstständig gemacht, sie hat davor als Kinesiologin gearbeitet. Die ersten Jahre waren hart, ihr Mann, ihr größter Fan, war der Hauptverdiener. Bei den ersten Vorträgen vor zehn Jahren saßen gerade einmal zwei Dutzend Personen im Publikum. Jetzt sind die Säle voll, die Einzelstunden begehrt, und auf Facebook sind die Seminare innerhalb weniger Tage ausgebucht. Ihre Kundschaft ist zumeist weiblich und 40 plus, aber vor allem bei den Vorträgen erscheinen zuletzt immer mehr Männer. Doch warum wächst dieser Markt – um es ganz trocken zu beschreiben?

Gira-Marl meint, sie habe sich einen Namen gemacht. Aber nicht nur sie. Die Zahl der Humanenergetiker steigt seit Jahren kontinuierlich, der deutschsprachige Raum hat seit Langem eine Affinität für Esoterik. Für Deutschland gibt es Schätzungen, die davon ausgehen, dass 15 bis 20 Milliarden Euro Umsatz im Esoterikbereich erwirtschaftet werden. Für Österreich gibt es diese nicht, das übliche geschätzte Zehntel wären 1,5 bis zwei Milliarden Euro. Auch beachtlich.

Die Wirtschaftskammervertretung der Sparte relativiert. „Es wird immer gesagt, wir sind ein Milliardengeschäft. Das sind wir nicht.“ Seit 2015 vertritt Michael Stingeder die Interessen der persönlichen Dienstleister. In der Pandemiezeit seien sie in Verruf geraten, unseriös und eine Goldgrube zu sein. „Das stimmt so nicht.“ Umgekehrt haben seit Corona einige aufgehört, eine Marktbereinigung habe stattgefunden, nur die Erfolgreichen machen weiter. Und viele seien nur nebenberuflich in diesem Bereich tätig. Das heißt: Tagsüber sitzen sie über Excel-Tabellen im Büro, abends legen sie Tarot-Karten gegen Geld.

Stingeder von der Wirtschaftskammer bemüht sich um Qualitätssicherung in der Branche. Das heißt in diesem Fall: „Wir brauchen klare Regeln, wir machen keine Heilsversprechen, sagen nicht: ‚Geh nicht zum Arzt.‘ Nein, Energetik kann zu Schulmedizin etwas beitragen, aber wir raten nicht davon ab.“ Wenn Grenzen überschritten werden, die Beteiligten beratungsresistent seien, werde der Schutzverband kontaktiert und die Gewerbeberechtigung entzogen. Auch das passiert. Zwei bis fünf Mal pro Quartal müsse der Fachverband bei Mitgliedern intervenieren. Eine recht hohe Quote.

Auch in der Fachvertretung merke man, das Klientel wird jünger. Als Stingeder anfing, waren die Interessierten „45 bis 50 Jahre alt. Jetzt gehen viel Jüngere auf Sinnsuche.“ Gen Z, also die Generation der Ende der 1990er- bis Anfang der 2010er-Jahre Geborenen, gilt als esoterikaffin. Soziale Medien sind voll mit überirdisch angehauchtem Content. Historisch gesehen neigen Krisenzeiten zu magischen Verklärungen, ob beim Einfall der Wikinger in Mitteleuropa im frühen Mittelalter, im Dreißigjährigen Krieg oder in den 1930er-Jahren. Krisenzeiten sind also auch magische Zeiten. Religion verliert hierzulande an Bedeutung. Halt und Orientierung suchen aber nach wie vor viele, und sie sind auch bereit, dafür zu zahlen.