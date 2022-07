Das Blatt wendet sich für junge Jobsuchende

Auch die im Vorjahr viel zitierte "Great Resignation" zeugt von neuem Selbstbewusstsein: Vor allem in den USA kündigten Arbeitnehmer, ohne einen Job in Aussicht zu haben. Viele davon haben aber innerhalb kurzer Zeit einen neuen gefunden, berichtet die "New York Times" mit Blick auf die Arbeitsmarktdaten. Oftmals brachte der Jobwechsel auch mehr Gehalt oder bessere Arbeitszeiten mit sich.



In Österreich ist das Phänomen nie so ganz angekommen. "Aber die Verhandlungsmacht der Beschäftigen ist gestiegen", sagt der Ökonom Rainer Eppel vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). "Viele Arbeitgebende haben gemerkt, wie schwierig es ist, überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, vor allem gute. Sie wollen diese nun eher halten."



Doch jetzt dreht der Wind. Wirtschaftsprognosen werden pessimistischer. Dazu kommen Meldungen wie etwa die von Tesla-Chef Elon Musk. Er plant, in den kommenden Monaten rund drei Prozent der Stellen zu streichen. Das sind 3500 Beschäftigte weniger. Grund dafür sei "ein superschlechtes Gefühl" in Bezug auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung der USA. Die Scooter-Firma Bird will fast ein Viertel der Belegschaft freisetzen, Facebook und Amazon haben ihr rasantes Tempo beim Einstellen neuer Mitarbeiter gebremst.



Das ist einstweilen weit weg von Österreich. Hier ist der Fachkräftemangel das dominierende Thema. Doch auch heimische Konjunkturprognosen schauen weniger optimistisch in die Zukunft. Das WIFO und das IHS rechnen mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum ab dem zweiten Halbjahr 2022, also ab jetzt. Auf dem Arbeitsmarkt kommt das etwas später an. Aber: "Wir gehen sehenden Auges in die Rezession", sagt dazu Lukas Lehner, der an der Universität Oxford forscht. "Die Frage ist, ob es eine leichte oder schwere wird." Er regt daher an, schon einen Schritt weiter zu denken, und zwar: Wie kann man europaweit die Kurzarbeitsmodelle anpassen? Was haben wir aus der Pandemie gelernt? Und wie werden sie finanziert? Noch sind die Karten gut, doch das Blatt wendet sich.