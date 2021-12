Daten-Leak: 60 neue Namen mit Österreich-Bezug

Kasachstan, Wien, Karibik

Eine Person, die die österreichische Justiz lange in Atem gehalten hat, ist Rakhat Aliyev. Der Ex-Schwiegersohn des damaligen kasachischen Machthabers Nursultan Nasarbajew war wegen Mordverdachts angeklagt. Er hat die Vorwürfe immer bestritten und verstarb letztlich im Februar 2015 unter bemerkenswerten Umständen in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Josefstadt in Wien. Nun taucht sein Name in den Pandora Papers auf.

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod Aliyevs beschäftigte sich die Financial Investigation Agency auf den British Virgin Islands mit Offshore-Firmen, hinter denen entweder der Kasache, sein Sohn oder seine erste Ehefrau standen. Alcogal verfasste im Mai 2017 eine Antwort an die Behörde mit Unterlagen in Bezug auf vier Firmen, bei denen die Kanzlei involviert war. Darunter fand sich auch eine Ramsdell Overseas Limited auf den British Virgin Islands.

Als Aktionärin („Shareholder“) der Ramsdell war die – Aliyev zugerechnete - „Servus Verlags- und MediengesellschaftmbH“ in Wien vermerkt, als wirtschaftlicher Berechtigter („Beneficial Owner“) der Kasache persönlich. Drei der vier über Alcogal eingerichteten Offshore-Firmen aus dem Aliyev-Umfeld waren – einer internen Präsentationsunterlage zufolge – zu diesem Zeitpuntk allerdings entweder inaktiv (darunter auch die Ramsdell) oder bereits aufgelöst. Man kam also deutlich zu spät.