Wie Europas Landwirtschaft klimafreundlich werden soll

Die „Gemeinsame Agrarpolitik“ der EU (GAP) ist eine der großen politischen Baustellen in Europa. Hunderte Milliarden fließen als Förderungen an landwirtschaftliche Betriebe. Doch das System ist längst nicht mehr zeitgemäß und berücksichtigt hauptsächlich die Größe der Bauernhöfe. Auf der Strecke bleibt dabei der Klimaschutz. Zumindest bisher. Denn derzeit steht eine große Reform der GAP bevor. Was ist von ihr zu erwarten? Dazu haben Christina Hiptmayr und Joseph Gepp in der neuen Folge von „Tauwetter“ Brigitte Reisenberger, Landwirtschaftsexpertin von der Umweltorganisation Global 2000, ins Podcast-Studio eingeladen. Reisenberger klärt unter anderem auch über Österreichs Rolle bei der GAP-Reform auf.