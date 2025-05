Dreck, Kotze, Macht und Würde: Putzkräfte reden Tacheles über ihre Arbeit

Was ist das für eine Arbeit?

Seit den 1970er-Jahren lagern Unternehmen das Putzen zunehmend an Firmen aus. Reinigungsfirmen stellen Hausbesorger, das Putzpersonal in Spitälern, Büros oder für die Fensterreinigung bei Hochhäusern. Die Branche ist breit, die Geschlechteraufteilung ist klar. Frauen arbeiten vor allem in Privathaushalten, Hotels und Büros, Männer in der Hausbetreuung oder dort, wo es technische Geräte braucht.

Die offiziellen Kollektivvertragslöhne liegen zwischen 12 und 14 Euro pro Stunde. Die Realität sieht anders aus, erzählen die fünf Frauen: zwischen sechs Euro pro Stunde in der Gastronomie, 18 Euro pro Stunde in privaten Wohnungen oder bis zu 2500 Euro im Monat als selbstständige Putzfrau. Ein Grundproblem dieser Branche ist sehr simpel: Der Preis besteht vor allem aus Lohnkosten. Manche Firmen holen Arbeitskräfte aus Nachbarländern, zahlen ihnen sechs Euro die Stunde, und dann verschwinden sie wieder, heißt es in der Branche. Auch die Gewerberegeln, die bestimmen, mit welcher Zulassung was gereinigt werden darf, werden nicht immer eingehalten, wird erzählt.

Und der Job bleibt ein Tabu. Reinigungskräfte wollen sich nicht fotografieren lassen. Warum haftet dieser Arbeit ein Stigma an? Warum ist es nicht eine Arbeit wie viele andere auch? Die Soziologin Jana Costa arbeitete in Berlin am Potsdamer Platz in einem Reinigungsteam mit und schrieb danach ein Buch darüber. In einem Interview mit dem „Standard“ erzählt sie: „Reinigungskräfte haben auch noch mit unserem Schmutz zu tun, das heißt, sie haben Zugang zu unserem Privatesten, was uns eigentlich unangenehm ist. Darum wollen wir sie lieber nicht sehen.“ Unter den Bürogebäuden des Potsdamer Platzes befinden sich unterkellerte Durchgänge. Sie sollen das Servicepersonal unsichtbar machen.

Auch der Umgang vieler Menschen damit ist schambehaftet: „Seinen eigenen Dreck wegzuräumen, ist doch das Mindeste“ oder „Ich putze vor der Putzfrau, sonst geniere ich mich“, sagen viele in Gesprächen übers Putzen. Aber die Frauenerwerbsquote steigt in Österreich. Arbeit, Kind, Beziehung, Freunde und Haushalt – eine Rechnung, die sich schwer ausgeht. Privilegierte Familien lagern diese Arbeit an weniger Privilegierte aus, um meist andere, gesellschaftlich angesehenere Lohnarbeit zu verrichten. Die Reinigungskräfte sind die informelle Kraft, die das Formelle zusammenhält.