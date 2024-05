Die Groschenopfer: Diese Menschen verdienen unter 2000 Euro brutto

Knapp ein Jahr lebt und arbeitet der 26-jährige Slowake in Wien, vor drei Wochen hat er als Abwäscher in einem Gasthaus im 2. Bezirk begonnen. Sein dritter Job in zwölf Monaten, der Lebenslauf ein Fleckerlteppich. „Ich will nicht, aber ich muss diese Arbeit machen“, fasst Adam zusammen. Vor seinem jetzigen Job arbeitete er als Abwäscher in einem Wirtshaus am Rosenhügel. Niedrige Bezahlung, lange Arbeitszeiten und ein rauer Ton bestimmten den Arbeitsalltag. Oder wie Adam sagt: „Viel Arbeit, wenig Geld.“ Neben seinem eigentlichen Job musste er regelmäßig als Kellner einspringen, bei der Vorbereitung der Vorspeisen aushelfen, Salate anrichten, an einem freien Tag die kaputte Lüftungsanlage in der Küche reparieren.

Die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie schmecken nicht allen. Mitarbeiter klagen über niedrige Löhne, immer mehr Wirte wurschteln sich mit Studentenjobs und Schwarzarbeit durch. Oder sie greifen auf jene zurück, die schnell Job und Geld brauchen. Menschen wie Adam. „Ich habe die Stelle in einer Facebookgruppe gefunden“, erzählt er. Zwei Tage später stand er in der Küche. In der Slowakei blieben für ihn nur die Arbeits- und Hoffnungslosigkeit. In Wien glaubte er, seinem Traum vom gut bezahlten Job näherzukommen. Als Abwäscher verdient er in der Stunde rund zehn Euro netto, sagt Adam. Wie viel es am Monatsende sein wird, weiß er noch nicht. „Das ist erst meine dritte Woche. Woanders habe ich für die gleiche Arbeit schon 1200 Euro netto bekommen.“ Adam arbeitet 40 Stunden in der Woche, manchmal auch mehr. Eine Ausbildung hat er nicht. Eigentlich wollte er Polizist werden, aber als sein Vater vor sechs Jahren an einem Herzinfarkt starb, brach er die Schule ab. Danach jobbte er regelmäßig in der Gastronomie, „aber in der Slowakei verdienst du noch weniger als hier“.