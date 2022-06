"Eine Börsennotiz ist kein Wunschkonzert"

profil: Herr Scheuch, im Vorfeld der diesjährigen Wienerberger-HV Anfang Mai haben Sie den Aktionären einen Brief geschrieben, in welchem Sie bedauerten, die Hauptversammlung pandemiebedingt ein weiteres Mal virtuell abhalten zu müssen. Das bliebe die absolute Ausnahme, eine Übernahme ins Dauerrecht lehne das Management von Wienerberger grundsätzlich ab. Warum?



Scheuch: Die virtuelle Hauptversammlung war in der Pandemie ein guter Weg, um in geregelter Art und Weise miteinander zu kommunizieren. In den bald drei Jahren ist das den Umständen entsprechend ordentlich gelaufen. Wir haben uns im Vorstand aber intensiv mit dem virtuellen HV-Format beschäftigt und sind zu der Erkenntnis gelangt, dass sich die Präsenzhauptversammlung außerordentlich bewährt hat. Der so wichtige Austausch mit den Aktionären muss ohne Zwang zur digitalen Teilnahme möglich sein.

profil: Das sieht offenbar nicht jeder so. Der eine oder andere Vorstandsdirektor soll bereits großen Gefallen daran finden, Hauptversammlungen nur noch virtuell abzuführen. Weil es weniger kostet und weil man vorlaute Kleinanlegervertreter umstandslos stummschalten kann.



Scheuch: Hier geht es um demokratische Grundrechte in der Hauptversammlung. Das Rederecht, das Fragerecht, das Beschlussrecht et cetera. Wenn man das nicht anerkennt, hat man meines Erachtens keinen Platz im Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft.



profil: Österreichs große börsennotierte Gesellschaften werden fast ausnahmslos von einigen wenigen Aktionärsgruppen oder-syndikaten kontrolliert



Scheuch: wobei Wienerberger hier in einer Sondersituation ist. Wir sind die einzige wirkliche Publikumsgesellschaft im ATX und haben zugleich einen hohen Anteil an internationalen Investoren, größtenteils institutionelle. Um die Institutionellen muss man sich auch keine Sorgen machen. Mit diesen ist man ohnehin laufend in Kontakt, die sind perfekt informiert. Große, professionelle Investoren haben Möglichkeiten, die Kleinaktionäre nicht haben. Diese können nicht mal eben so eine Stunde mit dem Vorstand verbringen. Daher ist es für uns Publikumsgesellschaften sehr wichtig, diesen Dialog in der Hauptversammlung zu führen. Bei Gesellschaften mit Kernaktionären mag der Hang zum freien Kapitalismus ein geringerer sein. Da sieht man die Betreuung von Kleinanlegern vielleicht mehr als lästige Pflicht. Dann stellt sich allerdings schon die Frage, warum man überhaupt an der Börse ist.



profil: Jedenfalls auch, um gegebenenfalls Anlegergelder einzusammeln.



Scheuch: Eine Börsennotiz ist kein Wunschkonzert. Sie können nicht das eine ohne das andere wollen. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse AG wird man ja hoffentlich nicht von mir erwarten, dass ich ernsthaft darüber diskutierte, die Grundrechte von Anlegern zu beschneiden. Mir geht es ganz im Gegenteil um Transparenz und Kontrolle. Macht braucht Kontrolle, und dafür gibt es die Hauptversammlung. Bei Wienerberger hat jeder Aktionär das Recht, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, selbst wenn er nur eine Aktie hat. Wenn ich das nicht ernst nehme, nehme ich auch die Demokratie nicht ernst.