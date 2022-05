Ob einst als Politiker und Regierungschef der Republik Österreich oder später als Lobbyist und Berater für umstrittene Staatenlenker wie Kasachstans Nursultan Nasarbajew oder den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch: Alfred Gusenbauer schwamm immer wieder gerne mit den ganz großen Fischen. In gewisser Weise ist der frühere SPÖ-Bundeskanzler jetzt selbst auf den Fisch gekommen, auf Atlantiklachs, um genau zu sein.

Gusenbauer ist seit heuer an einer Firma mitbeteiligt, die in Österreich – bevorzugter Standort ist das Burgenland – eine industrielle Salzwasser-Lachszucht aufziehen will: die Burgenlachs GmbH.

Dahinter steht eine Gruppe von Geschäftsleuten, die hierorts eine international bereits etablierte Form der industriellen Fischzucht realisieren will. Weit weg vom Meer werden in großen Hallen mit riesigen Wasserbecken Lachse und andere begehrte Speisefische herangezogen. Permanente Wasserströmung sorgt dafür, dass die Tiere in Bewegung bleiben.