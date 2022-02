Erdgaspreise: Der nächste Winter wird hart

Dmitri Medwedew, Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats, droht schon einmal auf Twitter: „Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!“ (Das entspräche einem Preis von zwei Euro je Kubikmeter, was den ohnehin schon stark gestiegenen Gaspreis noch einmal verdoppeln würde).

Am vergangenen Donnerstag, dem Tag der Invasion, schoss der Gaspreis sogleich um 40 Prozent nach oben, auf 117 Euro pro Megawattstunde. Dabei ist der Preis bereits in den vergangenen Monaten in Rekordhöhen gestiegen. Für diese Preissprünge verantwortlich waren die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise (die mit mehr Energieverbrauch einherging) ebenso wie die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Könnten sich die Preisanstiege fortsetzen in einer echten Versorgungskrise für Österreich und Europa?

„Die Gasversorgung läuft gemäß unseren Verträgen mit Gazprom weiter“, heißt es auf profil-Anfrage von der teilstaatlichen OMV. Das Unternehmen habe „einen Krisenstab im Einsatz, der die Situation kontinuierlich analysiert und bewertet“. Auch Österreichs Regulierungsbehörde e-Control beruhigt. „Wir rechnen weder mit einem Lieferstopp noch mit exorbitanten Preissteigerungen“, sagt Carola Millgramm, Leiterin der Gasabteilung. Österreichs Haushalte würden keine Gasknappheit zu spüren bekommen. Millgramm rechnet damit, dass die Preise auf hohem Niveau stagnieren werden.