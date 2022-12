Euram Bank: „Luftdichte Geheimhaltung“

In gewisser Weise hat sie jedoch ein Alleinstellungsmerkmal: Wenn es an die Eigentümerstruktur geht, so ist die Euram Bank (Bilanzsumme Ende 2021: 720,6 Millionen Euro) gleichsam die privateste Privatbank des Landes. Man weiß nämlich nicht so wirklich, wem sie gehört. Nur so viel: Amerikaner sind es – soweit erkennbar – nicht.

Die European American Investment Bank AG, kurz Euram, ist eine der letzten Privatbanken des Landes und sie ist dessen jüngste. Ihre Wurzeln gehen auf die 1990er-Jahre zurück, in ihrer heutigen Form besteht sie überhaupt erst seit 2006. Wie andere Privatbanken auch verwaltet die Euram mit ihren rund 40 Beschäftigten Kundenvermögen (1,2 Milliarden Ende 2021) und arrangiert Finanzierungen, vorwiegend im Immobilienbereich. In der Golf-Community ist sie darüber hinaus als Sponsorin der „Euram Bank Open“ bekannt, eines Turniers der Challenge Tour, das im Golf Club Adamstal in Ramsau ausgetragen wird. Das Sponsoring exklusiver Sportarten und Events – auch das gehört zum Geschäftsmodell einer Privatbank.

Privatbanken – es gibt in Österreich nicht mehr viele davon, fünf um genau zu sein. Gemeint sind eigentümergeführte Bankhäuser, die keine großen Finanzgruppen im Rücken haben und an keiner Börse notieren. Privatbanken werden vielmehr von Leuten repräsentiert, die selbst maßgeblich mitbeteiligt sind – Bankiers, wie man sie nennt (in Abgrenzung zum „Banker“, der angestellte Führungskräfte beschreibt).

Die Euram Bank hieß bis Ende der 1990er-Jahre noch Privat- und Investmentbank AG und war eine Tochtergesellschaft der Bank Winter, ehe eine Gruppe „privater Investoren aus den USA und Großbritannien“ den kleinen Bankbetrieb kaufte und umtaufte, wie „Die Presse“ im November 1999 berichtete. Diese internationalen Investoren traten schon damals nicht in Erscheinung, formell wurden sämtliche Bankaktien zunächst von einer Firma mit Sitz auf der niederländischen Karibikinsel Curaçao gehalten, ehe diese an eine Euram Holding AG in Wien übertragen wurden. Diese ist bis heute Alleinaktionärin der Euram Bank.

Die Frage ist deshalb nicht einfach zu beantworten, weil die Suche nach den wirtschaftlich Berechtigten bei intransparenten Zweckgesellschaften mit Adressen in Zypern, Malta, der Isle of Man und den Vereinigten Arabischen Emiraten endet.

Hauptaktionär der Holding und damit auch der Bank ist deren CEO Manfred Huber, der bereits 1999 an Bord kam, anfangs als Prokurist, seit 2004 als Vorstandsdirektor, seit 2013 als Vorstandsvorsitzender. Laut profil vorliegenden Aktionärsverzeichnissen hält Huber derzeit 11,77 Prozent an der Euram Holding. Er ist damit auch der einzige Investor, der unter das Eigentümer-Kontrollregime der FMA fällt. Gemäß der Eigentümerkontrollverordnung 2016 muss jeder, der eine „qualifizierte Beteiligung“ an einem Finanzdienstleister in Österreich begründen, erhöhen oder abgeben will, ein Kontrollverfahren der Finanzmarktaufsicht absolvieren. Eine Art Leumunds-Test für Aktionäre, nicht unähnlich dem Fit-and-Proper-Prozess, den Bankvorstände durchlaufen müssen. Ein machtvolles Instrument. 2018/2019 verhinderte die FMA so den mehrheitlichen Verkauf der Wiener Privatbank SE an eine slowakische Investorengruppe.

Allein: „Qualifiziert“ ist eine Beteiligung erst ab der Schwelle von zehn Prozent, darunter greift das Eigentümerkontrollverfahren nicht. Wie es der Zufall so will, hält keiner der übrigen elf Euram-Aktionäre mehr als zehn Prozent (das Aktionariat hat sich nach 2013 verändert, Investoren schieden aus, neue kamen hinzu).

Da wären einmal zwei deutsche Gesellschaften mit Sitz in Stuttgart, die neun beziehungsweise 9,9 Prozent an der Holding halten, und in Hauptversammlungen vom Stuttgarter Rechtsanwalt Peter Maser vertreten werden. Maser ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Euram Bank.

Noch einmal neun beziehungsweise 9,9 Prozent entfallen auf zwei Offshorefirmen, eine Dragos Capital Investment Holding Limited auf Malta und eine Aravinia Holdings Limited auf Zypern. Das Malta-Vehikel hat eine Geschäftsführerin mit Anschrift in Istanbul. Sie teilt sich die Aktienmehrheit offenbar mit einer Familienangehörigen, beide verfügen über einen deutschen Reisepass. Hinter der Zypern-Konstruktion steht ein britischer Geschäftsmann mit Lebensmittelpunkt in Dubai. Als Anschrift führt er ein Appartement in der Reichen-Enklave Palm Jumeriah, laut seinem Linkedin-Profil interessiert er sich für Investments in den Bereichen Technologie und Immobilien.

Weitere 19,8 Prozent liegen zu gleichen Teilen bei einer P One Investments FZE, erreichbar über ein Postfach in den Vereinigten Arabischen Emiraten und bei einer British-Austrian Holdings Limited mit Sitz auf der Isle of Man, deren Geschäftsführer ein britischer Rechtsanwalt namens Thomas Katzuba von Urbisch ist, der in Monaco lebt.

Noch einmal 9,9 Prozent gehören einer Bulgarin, sehr prominent in ihrer Heimat – und das nicht nur, weil sie einst mit dem früheren bulgarischen Premierminister Boyko Borisov liiert war: die Unternehmerin Tsvetelina Borislavova, reichste Frau Bulgariens, ist in ihrem Heimatland unter anderem an der Bulgarian American Credit Bank beteiligt.

Die verbleibenden 20,7 Prozent verteilen sich auf drei Österreicher und einen Deutschen, darunter der frühere Strabag-Manager und langjährige Partner von Hans Peter Haselsteiner, Nematollah Farrokhnia, der über eine niederösterreichische GmbH 9,97 Prozent an der Euram Holding hält. (An einer anderen Farrokhnia-Firma – der Imfarr Beteiligungs GmbH – war bis vor kurzem übrigens die 4Pro Projektmanagement- und KommunikationsgmbH beteiligt, die zur Hälfte Ex-SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann gehört.)

Nach Recherchen von Bloomberg haben einige der Euram-Investoren eine Gemeinsamkeit: Sie hatten oder haben Verbindungen zur strauchelnden deutsch-luxemburgischen Immobiliengruppe Adler. So hatte Euram-Aufsichtsratschef Peter Maser diese Funktion bis Anfang des Jahres auch bei der Adler Group SA inne, der Rechtsanwalt Thomas Katzuba von Urbisch saß bis 2018 im Vorstand einer Adler-Beteiligung. Bei Adler wiederum soll nach deutschen Medienberichten der umstrittene österreichische Unternehmer Cevdet Caner die Fäden ziehen, formell war er dort stets nur Berater. Caner hat vor allem in Deutschland Spuren hinterlassen. Anfang der Nullerjahre hatte er über die Immobilienfirma Level One begonnen, groß in ostdeutsche Plattenbauwohnungen zu investieren, 2008 folgte die Insolvenz, 2018 eine Anklage wegen Betrugs vor dem Wiener Straflandesgericht. 2020 wurden Caner und fünf Mitangeklagte in erster Instanz freigesprochen. Das Urteil ist bis heute nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht, nun liegt der Ball beim Obersten Gerichtshof.