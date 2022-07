Eurofighter-Verträge: Was die Republik daran unbedingt geheim halten will

Was das österreichische Verteidigungsministerium anstellt, um sich gegen die Offenlegung der Eurofighter-Verträge zu stemmen, erinnert an die sinistre Kunst der psychologischen Kriegsführung. Im März 2015 (kein Tippfehler) setzte sich Markus Hametner vom „Forum Informationsfreiheit“ vor den Computer, um ein E-Mail zu verfassen, das in der Folge sogar Höchstrichter beschäftigen sollte. Nun – sieben Jahre später – feiert er einen Etappensieg, erledigt ist die Angelegenheit damit aber noch immer nicht. Was Hametner will, ist für österreichische Verhältnisse unerhört. Er ersuchte das Ministerium um die Übermittlung des Vertragswerks zum milliardenschweren Kauf der Eurofighter durch das Bundesheer im Jahr 2003. Aber: Darf er denn das?

Das Forum Informationsfreiheit ist eine Organisation, die gegen das Amtsgeheimnis und für ein zeitgemäßes Informationsfreiheitsgesetz eintritt, wie es in anderen Staaten längst existiert. Die Politik stellt ein solches Gesetz seit Jahren in Aussicht – nur um es dann doch nicht umzusetzen. Aktuell wird gerade wieder darüber diskutiert. Man wird sehen, ob sich der gewohnte Zyklus aus Ankündigung und In-der-Lade-verschwinden-Lassen auch diesmal wiederholt. Wie dringend notwendig ein echtes Informationsfreiheitsgesetz in Österreich wäre, zeigt in der Zwischenzeit durchaus paradigmatisch die Causa Eurofighter-Verträge.

Sieben Jahre, drei Bescheide, fünf Gerichtsbeschlüsse

Es sollte von März 2015 weg fast auf den Tag genau sieben Jahre dauern, bis Hametner das Eurofighter-Vertragswerk – es handelt sich um die zwei ursprünglichen Kaufverträge vom 1. Juli 2003 (einen für die Flugzeuge sowie einen zweiten für die Ausrüstung, die logistischen Leistungen und die Ausbildung) samt Nachträgen – in Händen hielt. Im April 2022 wurde ihm das Konvolut endlich zugestellt. Dazwischen lagen in Summe drei ablehnende – und letztlich gerichtlich aufgehobene – Bescheide des Verteidigungsministeriums, vier Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und sogar ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs. Hametner ist Datenjournalist und echter Experte, was das rechtliche Einfordern staatlicher Informationen anbelangt. Andere hätten wohl längst die weiße Fahne gehisst.