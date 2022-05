Landwirtschaft: Der Klimawandel heizt den Feldern ein

Anna Keutgen, Leiterin des Instituts für Gemüsebau an der BOKU, hat schon mit vielen Pflanzen experimentiert. Das Problem: Trockenresistenz geht in der Regel auf Kosten der Qualität. "Das Gemüse wird faseriger, bitter oder weniger knackig", sagt Keutgen. Kurzum: Es ist nicht wirklich vermarktungsfähig. Vielen Gemüsepflanzen machen die neuen klimatischen Bedingungen sehr zu schaffen. Unter der Trockenheit leiden vor allem Kartoffeln und Spargel, Blattgemüse wie Spinat oder Salat bekommen Sonnenbrand, und Tomaten tun sich ab Temperaturen von 30 Grad Celsius schwer mit dem Rotwerden. Die Folge: Mittlerweile brauchen viele Glashäuser in Österreich Kühlungssysteme.



Wie werden unsere Gemüsefelder in zehn, 20 Jahren aussehen? Man wird noch viel mehr bewässern als bisher - und auf mediterrane sowie tropische Arten ausweichen müssen. "Es werden zunehmend Okra, Süßkartoffeln, Amaranth, Gemüse-Portulak und neuseeländischer Spinat zu finden sein", sagt Agrarwissenschafterin Keutgen. Auch ihre Versuchsreihen mit Artischocken in Wien verliefen vielversprechend. Die frostempfindlichen Gewächse passten sich schnell an die kälteren Temperaturen an, die Ernte war in Geschmack und Menge von Artischocken aus Frankreich oder Italien nicht zu unterscheiden.