Harald Mahrer tritt als WKO-Chef zurück

Der jetzige WKO-Chef Harald Mahrer (ÖVP) soll seinen Posten als Wirtschaftskammerpräsident verlassen. Grund dafür war der massive öffentliche Aufschrei rund um die üppige Erhöhung der Funktionärsgagen und der Lohnerhöhung für die eigenen Mitarbeiter über der Inflation. Als interimistische Nachfolgerin soll nun die Tirolerin Martha Schultz, bisher Vizepräsidentin der WKO, folgen, die seit 2015 Bundesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ ist.

„Ich werde meine Funktion in der WKO und im Wirtschaftsbund zurücklegen und ich werde in beiden Funktionen für einen geordneten zeitnahen Übergang sorgen“, sagte Mahrer in seinem Video-Statement um 17 Uhr.