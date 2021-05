profil: ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern hat Alleinvorstand Thomas Schmid gelobt. Tolle Arbeit und so, ungeachtet aller Vorkommnisse. Schmid sitzt im Aufsichtsrat der Telekom, der OMV und der Verbund AG. Wie gut ist er?

Beckermann: Also grundsätzlich sei es der Regierung zugestanden, dass man jemanden in die ÖBAG setzt, dem man vertraut. Schmid hat auch frischen Wind reingebracht und die ÖBAG professionalisiert. So viel zum Positiven. Auf der anderen Seite hatte Schmid als Alleinvorstand immer ein Thema mit dem Vieraugenprinzip, wohl ein Geburtsfehler der ÖBAG. Die vielen juristischen Auseinandersetzungen, in die er persönlich verwickelt ist, schaffen jetzt allerdings wirklich ein Problem. Ein Vorstand muss frei von fremden Interessen und zum Wohle der Gesellschaft entscheiden. Kann Schmid das noch? Er täte vielen einen Gefallen, wenn er so bald wie möglich zurücktritt. Je schneller der Aufsichtsrat für eine Nachfolge sorgt, desto besser für die ÖBAG und ihre Gesellschaften. Wenn der Aufsichtsrat das nicht erkennt, dann handelt er wahrscheinlich nicht zum Wohle der Gesellschaft.



profil: Im "Ibiza"-Ausschuss hat Helmut Kern die Ausschreibung des ÖBAG-Alleinvorstands als professionell verteidigt. Die Schmid-Chats legen anderes nahe.

Beckermann: Diplomatisch gesagt: Kerns Auftritt war verwunderlich. Als börsennotiertes Unternehmen hätte die ÖBAG eine sehr schwierige Hauptversammlung vor sich, bei der man nicht wüsste, wer am Ende noch einen Job hat. Aber da sind wir leider nicht. Die Transparenz eines börsennotierten Unternehmens würde der ÖBAG guttun und eine Causa Thomas Schmid für die Zukunft ausschließen.