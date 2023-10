Kryptowährungen in Grün

Der Schweizer Informatiker Roger Wattenhofer beschäftigte sich schon mit Bitcoins, als nur eingefleischte Nerds etwas mit der Kryptowährung anzufangen wussten. Vor mehr als zehn Jahren kam ein Student zu ihm an die ETH Zürich: Er wollte seine Doktorarbeit an der renommierten Technischen Hochschule über Bitcoin schreiben. Es sollte die weltweit erste zu diesem Thema werden – und sie sollte ihrem Verfasser noch schweres Kopfzerbrechen bereiten. Denn der Doktorand hatte schon vor Beginn der Arbeit 10.000 Bitcoins geschürft, schließlich musste er wissen, worüber er schrieb. Nur eines hatte er vergessen: seine Passwörter ordentlich zu verwahren. Sein Computer wurde gehackt, die Zugangscodes geknackt, die Bitcoins waren weg. „Damals waren sie um die 1000 Euro wert, mein Doktorand nahm es nicht allzu schwer“, sagt Wattenhofer in der aktuellen Folge von „Tauwetter“, dem profil-Klimapodcast . Mittlerweile dürfte der ehemalige Doktorand das etwas anders sehen. Die 10.000 Bitcoins wären aktuell etwa 250 Millionen Euro wert.

Doch es tut sich was in der Kryptowelt: Ethereum, die zweitgrößte Blockchain nach Bitcoin, stellte das stromfressende Mining-System im Herbst 2022 ein und ersetzte es durch eine umweltfreundlichere Alternative. Damit spart das Schürfen der Währung Ether 99,9 Prozent der Energie. Expertinnen prophezeiten damals den Untergang der CO 2 -intensiven Währungen. Was ist seither passiert? Haben sich die grünen Alternativen durchgesetzt? Wie reagierte Bitcoin auf den Umstieg seines größten Konkurrenten? Und wie können Anlegerinnen und Anleger sicherstellen, dass eine Kryptowährung stromsparend produziert wird?

Bitcoin ist nicht nur die wertvollste Kryptowährung, sondern auch die mit Abstand umweltschädlichste. Die Blockchain verschlingt Unmengen an Strom, weil sie Computern enorme Rechenleistung abverlangt. Bitcoin-Schürfer besitzen Lagerhallen voll mit Hochleistungscomputern, die oft in Ländern stehen, in denen fossil produzierte Energie wenig kostet. Laut Berechnungen des niederländischen Wissenschafters Alex de Vries geht allein auf das Konto von Bitcoin ein jährlicher Stromverbrauch von 125 Terawattstunden. Das ist doppelt so viel, wie ganz Österreich pro Jahr an Strom benötigt.

Wie Ethereum 99,9 Prozent des Stroms einspart

Bis vor einem Jahr funktionierte Ether noch wie Bitcoin. In der Kryptowelt zählt nur die Crowd, also die Dezentralität. Es gibt keine übergeordnete Instanz wie etwa eine Bank, deshalb werden Transaktionen in der Blockchain notiert. Überprüft werden die Überweisungen von den Nutzern selbst. Das ist ein äußerst begehrter Job – denn dabei entstehen neue Münzen, und der sogenannte Schürfer bekommt für jede Überprüfung etwas von der Währung ab. Das Problem ist das Auswahlverfahren: Schürfen (oder überprüfen) darf, wer ein mathematisches Rätsel am schnellsten löst. Das heißt, Zehntausende Rechner weltweit stellen energieintensive und letztlich sinnlose Kalkulationen an. Je potenter die Rechner, desto höher die Gewinnchancen – und desto höher auch der Stromverbrauch. Proof-of-Work nennen die Experten den Mechanismus. Und weil der Mining-Aufwand im Lauf der Zeit immer weiter zugenommen hat, stieg auch der CO 2 -Ausstoß immer weiter an.

Auch der Kurs der Kryptowährung spielt dabei eine Rolle: Liegt er hoch, steigt der Anreiz, sich am Schürfen zu beteiligen, und der Stromverbrauch legt zu. Verliert der Bitcoin an Wert, ist das Schürfen weniger attraktiv – der Energieverbrauch sinkt.