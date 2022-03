Neugründer in der Gastronomie: Zwischen Start-up und Lockdown

Manchmal kommt es vor, dass Denisa und Niklas Friedl beim gemeinsamen Familienfrühstück nicht mehr Deutsch, sondern Englisch miteinander reden. Dann nämlich, wenn es ums Geschäft geht: um das im Frühjahr 2020 eröffnete schicke Bistro des Ehepaars auf der Wiener Gumpendorfer Straße und um die finanzielle Situation nach zwei Jahren Corona-Krise. Warum sie bei diesem Thema die Sprache wechseln? Weil ihr fünfjähriger Sohn nicht merken soll, dass sie sich Sorgen machen.

Denisa und Niklas Friedl wollten sich vor zwei Jahren den lang gehegten Traum vom eigenen Lokal erfüllen. 50 Sitzplätze, schmuck designte Einrichtung, französische Küche, einladender Barbereich: Das Unternehmerpaar hatte jede Menge Ideen, Herzblut und Geld in Vorarbeiten für das "Ma belle" gesteckt. Noch vor der Eröffnung kam Corona, angesichts hoher Anlaufkosten zogen sie ihr Vorhaben dennoch durch. Nun gehören die beiden Restaurantbetreiber zum Kreis jener, die es wirtschaftlich in der Covid-Krise mit am schlimmsten erwischt hat: Neu-Gründer in der Gastronomie - einer Branche, die wie kaum eine zweite von der Pandemie gezeichnet ist.

Lange Lockdowns, Zutrittsbeschränkungen und Öffnungszeitverkürzungen haben gerade im Gastrobereich tiefe Spuren hinterlassen. Zwar griff der Staat auch hier Unternehmern mit umfangreichen Hilfsleistungen unter die Arme. Eine Besonderheit führte allerdings dazu, dass neue Betriebe bei einer wichtigen Unterstützungsleistung - dem Umsatzersatz - weitgehend durch die Finger schauten. Dies ausgerechnet in der besonders heiklen Zeit des zweiten Lockdowns Ende 2020. Die Auszahlungen orientierten sich nämlich grundsätzlich an den Einnahmen im Jahr zuvor - also vor Corona. Wer da noch gar nicht in Betrieb gewesen war? Pech gehabt: In solchen Fällen wurden die Umsatzsteuervoranmeldungen des mageren Lockdown-Jahres 2020 herangezogen. Gerade in der Gastronomie und vor allem der Nachtgastronomie ein Riesenunterschied.

Denisa und Niklas Friedl hatten das "Ma belle" umfangreich umgebaut, ehe sie es im Juli 2020 - somit nach dem ersten Lockdown - eröffneten. Bis Oktober 2020 sei das Geschäft sehr gut gelaufen, erzählt das Unternehmerpaar im Gespräch mit profil. Doch dann kam schon der nächste Lockdown. Nun hätte man auf Umsatzersatz gehofft. Doch für November und Dezember 2020 habe es gerade einmal den Mindestbetrag von jeweils 2300 Euro gegeben. Der Grund: Das Lokal hatte im Bemessungszeitraum ein Jahr zuvor noch nicht existiert.

"Wir haben sieben Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, allerdings ohne zu wissen, dass wir die Kurzarbeit vorfinanzieren müssen", erzählt Denisa Friedl. Mit 2300 Euro pro Monat geht sich das nicht aus. Sie hätten deshalb aus den eigenen Ersparnissen rund 20.000 Euro pro Monat vorfinanziert, berichten die Unternehmer. Im Februar und Mai 2021 habe man dann abermals nur rund 6000 Euro an Umsatzersatz erhalten und im August 2021 insgesamt knapp 25.000 Euro. Wie das berechnet wurde, ist den beiden Gastronomen schleierhaft. Sie beklagen Intransparenz bei den Hilfen. Fest steht für sie jedenfalls: "Wir haben viel zu wenig bekommen - geschätzt um 30.000 bis 40.000 Euro." Durch die Lockdowns hätten sie von 18 Monaten zehn Monate schließen müssen. Man wolle nicht von der Krise profitieren, aber die - unverschuldeten - Ausfälle ausgeglichen haben. Ins "Ma belle" steckten die beiden Betreiber nach eigener Aussage bis zu 350.000 Euro. Ein ordentlicher Betrag, der mit einem entsprechenden wirtschaftlichen Risiko verbunden ist.