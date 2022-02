Novomatic-Manager an Blümel: „Hat die Übergabe funktioniert??“

Dass Blümel und Neumann einen guten Draht zueinander hatten, schlossen die Ermittler auch aus einem E-Mail-Verkehr vom 13. und 14. Jänner 2014 zwischen dem Novomatic-Manager und einem hochrangigen Beamten aus dem Justizministerium. Neumann, der damals als „Managing Director“ der Novomatic-Tochter Austrian Gaming Industries GmbH auftrat, übermittelte dem Beamten auf dessen private E-Mail-Adresse einen Textentwurf für einen Brief an den damaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter. Der Inhalt ist im Ermittlungsakt – soweit ersichtlich – nicht wiedergegeben. Die WKStA vermutet, dass sich der Brief auf ein damals laufendes Ermittlungsverfahren gegen Neumann in Zusammenhang mit der Causa Telekom bezog.

Politische Interventionsideen

Brandstetter saß auf einem ÖVP-Ticket in der Regierung. Neumann schrieb an den Justizbeamten: „Was hältst Du davon jemanden zu bitten, den Brief direkt dem HBM (Anm.: Herr Bundesminister) zu geben bzw. seiner Sekretärin. Habe an Mag. Blümel gedacht, ist neuer ÖVP BundesGF und hat daher direkten Zugang oder hast Du eine bessere Idee.“

Blümel war damals Generalsekretär (nicht Bundesgeschäftsführer) der Volkspartei. Der Justizbeamte formulierte den für den Justizminister bestimmten Brief ein wenig um und schrieb: „Lieber Harald! Nunmehr kann ich Dir den etwas modifizierten Briefentwurf übermitteln. Deine Idee, den Brief an Mag. Blümel mit der Bitte um unmittelbare Weitergabe an BM Dr. Brandstetter zu übergeben, halte ich für gut.“

„Kann mich nicht erinnern“

Wir halten fest: Sowohl ein Manager eines Glücksspielunternehmens als auch ein hochrangiger Beamter aus dem Justizministerium fanden nichts dabei, dass gegebenenfalls politisch beim Justizminister interveniert würde. Dass der Beamte dem Manager zusätzlich beim Formulieren unter die Arme griff, war offenbar auch kein No-Go.