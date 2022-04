Ölkonzern Lukoil: Neue Zentrale in Wien gehört sanktioniertem Oligarchen

Bemerkenswert daran ist, dass der profitable Konzern die Immobilie nicht einfach selbst erwarb – sondern sich einen Vermieter suchte. Die Eigentümerstruktur hinter der Topadresse Schwarzenbergplatz 13 kann getrost als verschachtelt bezeichnet werden: Im Grundbuch scheint die Prima Wohnimmobilien GmbH auf, die wiederum mehrheitlich der Morcell Immobilien GmbH gehört, die ihrerseits im Eigentum der zypriotischen Morcell Limited steht. Laut dem jüngsten verfügbaren Jahresabschluss der Morcell Limited per 31. Dezember 2020 handelt es sich bei der zypriotischen Gesellschaft um die Holding einer Firmengruppe, die sich unter anderem mit dem Bau und Verkauf von superschnellen Luxus-Yachten befasst. In welcher wirtschaftlichen Liga die Morcell Limited spielt, zeigt der ausgewiesene Jahresgewinn von rund 420 Millionen US-Dollar. Die gesamten Vermögenswerte der Gruppe beliefen sich per ultimo 2020 gar auf rund 7,64 Milliarden Dollar.

Die komplexe Eigentümerstruktur der Morcell – und somit auch der Prima Wohnimmobilien GmbH – endet dem Jahresabschluss zufolge letztlich bei einem Trust auf der Kanalinsel Guernsey. Hinter diesem Konstrukt steht offenbar Wagit Alekperow persönlich beziehungsweise dessen Familie: Als Begünstigte der Prima Wohnimmobilien GmbH scheinen im Register der wirtschaftlichen Eigentümer des österreichischen Finanzministeriums tatsächlich Alekperov sowie seine Ehefrau und sein Sohn auf. Das heißt: Der Österreich-Ableger von Lukoil ist bei seinem Gründer eingemietet, der bis vor wenigen Tagen noch als Präsident des Ölkonzerns fungierte.

Britische Sanktionen gegen den Oligarchen

Von EU-Sanktionen blieb Alekperov bisher verschont. Auf der britischen Sanktionsliste landete er jedoch am 13. April 2022. Der Grund: Durch seine Tätigkeit bei Lukoil würde Alekperov fortgesetzt von der russischen Regierung profitieren und diese unterstützen. Lukoil sei in einem für die Führung in Moskau strategisch wichtigen Bereich tätig – nämlich im Energiesektor. Ob sein nunmehriger Rücktritt an dieser Einstufung durch die britischen Behörden etwas ändert, wird sich zeigen. Bemerkenswerter ist, dass Lukoil in einer Aussendung betonte, Alekperov sei kein kontrollierender Aktionär von Lukoil. Zum 31. März 2022 hielt der Milliardär demnach 3,12 Prozent der Aktien und war über Konstruktionen wie Trusts oder Fonds Begünstigter weiterer 5,43 Prozent der Unternehmensanteile. Die Beteiligung wurde offenbar massiv reduziert. Laut jüngstem verfügbaren Jahresabschluss von Lukoil per 31. Dezember 2020 stand Alekperov damals noch direkt oder indirekt als Eigentümer beziehungsweise Begünstigter hinter insgesamt rund 28,3 Prozent der Aktien des Ölkonzerns.