Russland-Connection: Diskreter Millionen-Deal bei Siegfried Wolf

Nun wird Kasse gemacht. Mitte 2020 verkaufte die Fontana Sportveranstaltungs GmbH zwei große Grundstücke im neu erschlossenen Siedlungsbereich. Insgesamt 9,1 Millionen Euro spülte der Grundverkauf in die Taschen der Wolf-Firma. Inzwischen wird auf Hochtouren gebaut. Doch wer steckt hinter den Eigentümerfirmen, die im Grundbuch eingetragen sind? Baulich mögen in Fontana niedrige Zäunchen ohne Sichtschutz vorgeschrieben sein. Die Eigentümerstruktur des neuen Bauprojekts hingegen ist von einer veritablen Hochsicherheits-Mauer aus Intransparenz und Schweigen umgeben. „profil“ und ORF ist es dennoch gelungen, einiges Licht in einen Immobilien-Deal zu bringen, dessen Spuren geradewegs in den Machtzirkel von Wladimir Putin führen.

„Pandora Papers Russia“

Seit Herbst 2021 veröffentlicht das „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) mit Partnermedien auf der ganzen Welt Rechercheergebnisse aus den sogenannten „Pandora Papers“. Bei den „Pandora Papers“ handelt es sich um geleakte Datensätze von vierzehn großen Treuhand-, Anwalts- und Dienstleistungsunternehmen, die auf die Gründung und Administration von Offshore-Firmen spezialisiert sind. In Österreich sind profil und ORF an der Journalistenkooperation beteiligt.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sind russische Connections nun noch stärker in den Fokus der Auswertung gerückt – „Pandora Papers Russia“ sozusagen. Das ICIJ hat zudem seine seit Jahren stetig anwachsende, öffentlich durchsuchbare Offshore-Datenbank deutlich erweitert: dies mit besonderem Blick auf russische Klientel.

Angesichts der Russland-Sanktionen plagen sich Behörden in westlichen Staaten derzeit damit, die wahren Besitzverhältnisse zahlloser Yachten, Jets, Villen und Bankkonten auszuleuchten. Vieles davon ist hinter blickdichten Firmen- und Treuhandkonstrukten versteckt. Leaks wie die „Pandora Papers“ sind oft der einzige Weg, um an Informationen gelangen, die niemals den Weg in offizielle Firmenbücher finden würden. Gerade diese Hinweise können jedoch entscheidend sein, wenn es darum geht, Eigentumsstrukturen auszuleuchten. So wie im Fall des Grundstück-Deals der Fontana-Firma von Siegfried Wolf.

Graues Schloss, weiße Burg

Am 6. August 2020 unterzeichnete eine der Töchter Wolfs als Geschäftsführerin der Fontana Sportveranstaltungs GmbH zwei weitgehend deckungsgleiche Verträge. Besiegelt wurde der Verkauf zweier direkt nebeneinander liegender Grundstücke, eines davon 8000 Quadrameter groß, das andere etwas größer als 10.000 Quadratmeter. Käuferin des einen Grundstücks war eine österreichische Firma namens „Grey Schloss GmbH“. Sie blätterte 4,6 Millionen Euro für die 8000 Quadratmeter hin. Die zweite Liegenschaft ging an eine Firma mit überraschend ähnlichem Namen: eine „White Family Castle AG“ (ursprünglich hieß sie noch ähnlicher, nämlich „Wien Schloss AG“) – diese allerdings mit Sitz in Liechtenstein. Die Firma aus dem Fürstentum zahlte 4,5 Millionen Euro für die gut 10.000 Quadratmeter (die jedoch widmungsbedingt weniger Bauland enthalten).

Für die White Family Castle AG unterzeichnete ein Mitarbeiter einer Treuhandkanzlei den Kaufvertrag. Dieser übernahm später übrigens auch bei der Grey Schloss GmbH eine Geschäftsführerfunktion. Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, dass die beiden Grundstücke und ihre tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer in einer Beziehung zu einander stehen könnten. Umso mehr, als die Mutterfirma der Grey Schloss GmbH ebenfalls in Liechtenstein ihren Sitz hat: Sie weist dieselbe Zustelladresse auf wie die White Family Castle AG.

Lücke im Eigentümerregister

Wer steckt nun tatsächlich jeweils hinter diesen Firmen? In Bezug auf die White Family Castle AG wird man im Handelsregister von Liechtenstein zu dieser Frage nicht fündig. Wie so oft im diskreten Fürstentum endet auch in diesem Fall die Suche beim Namen einer Treuhandkanzlei. Die Grey Schloss GmbH hingegen ist als österreichisches Unternehmen im hiesigen Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG) erfasst, das öffentlich einsehbar ist und vom Finanzministerium geführt wird. Doch auch hier: Pech gehabt. Vermerkt sind lediglich die beiden Geschäftsführer und nicht die echten wirtschaftlichen Eigentümer. In bestimmten Konstellationen ist das rechtlich möglich – eine Lücke, durch die Tausende GmbHs in Österreich schlüpfen, profil berichtete.

Da schafft vielleicht eine Anfrage direkt bei eben diesen Geschäftsführern Abhilfe? Oder auch nicht: Der eine Geschäftsführer aus Liechtenstein verweist darauf, dass er Treuhänder und Anwalt sei und der Verschwiegenheit unterliege. Der zweite, ein Unternehmensberater aus Österreich, beendet – gefragt nach der Eigentümerschaft der Firma, die er leitet – jäh das Telefonat. Dies mit dem denkwürdigen Satz: „Ich bin kurz vor einem Termin und kann das Gespräch nicht fortführen.“ Dieser Termin dürfte sehr lange gedauert haben. Bis Redaktionsschluss ging die erbetene Rückmeldung jedenfalls nicht mehr ein.

Schweigen auch bei Wolf

Nächster Recherche-Schritt: die Verkäuferseite. Siegfried Wolf beziehungsweise seine Firma werden vermutlich wissen, wen sie sich ad personam in die penibel gepflegte Wohnanlage geholt haben. Mitteilen wollen sie dies jedoch nicht. Wolf ließ eine Anfrage gänzlich unbeantwortet. Die Geschäftsleitung der Fontana Sportveranstaltungs GmbH ließ über einen Sprecher lediglich ausrichten, dass im Rahmen des Liegenschaftsverkaufs sämtliche Rechtsvorschriften eingehalten worden seien.

Letzte offizielle Chance ist also wohl die Bürgermeisterin. Kaufkraftstarker Zuzug soll in niederösterreichischen Gemeinden ja durchaus gefragt sein. Falls sich Natascha Matousek, die Ortschefin von Oberwaltersdorf (ÖVP), tatsächlich über die Neuzugänge freut, kann sie es jedoch gut verbergen. Eine Anfrage wird seitens des Rathauses folgendermaßen beantwortet: „Dazu dürfen und können wir nichts sagen, wenn Sie die Eigentümer wissen möchten, können Sie diese am Grundbuch ausheben lassen.“ Damit schließt sich der Kreis: Im Grundbuch stehen auch wiederum nur die Käuferfirmen, nicht aber deren tatsächliche wirtschaftliche Berechtigte.

Liechtenstein, Luxemburg, Saint Vincent

Endstation? Fast. Eine letzte Chance bietet sich noch. Die Eigentümerfirma der Grey Schloss GmbH saß nicht immer in Liechtenstein. Bis Ende 2019 war die Firma namens Aliroso S.A. in Luxemburg registriert. Dem dortigen Firmenbuch lassen sich zwei interessante Informationen entnehmen. Erstens: Der Entschluss, im Fontana-Park über die österreichische Zwischengesellschaft ein Grundstück zu erwerben, fiel bereits im Juni 2019 – rund ein Jahr vor der Vertragsunterzeichnung. Zweitens: Um den Firmensitz der Aliroso nach Liechtenstein zu verlegen, fand Ende November 2019 eine außerordentliche Generalversammlung statt, deren Protokoll im Handelsregister landete. Als Alleinaktionärin der Aliroso wurde darin eine Firma namens Grafton Consultancy Limited mit Sitz auf der Karibikinsel Saint Vincent vermerkt. Und wie der Zufall so spielt, taucht genau diese Firma in den „Pandora Papers“ auf.

Vize-Stabschef bei Wladimir Putin

Einem Firmendiagramm zufolge, das bei der Treuhandfirma Asiaciti erstellt wurde, gehörte die Grafton einer Liechtensteinischen Stiftung. Datiert ist das Diagramm mit März 2019. Wie aus weiteren Dokumenten aus den „Pandora Papers“ hervorgeht, handelt es sich bei dieser Stiftung, deren voller Name „M.A.R.S. Family Provision Foundation“ lautet, um die Familienstiftung eines gewissen Kirill Androsov – alles andere als ein Unbekannter.