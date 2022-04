Russland-Freunde: Wolfgang Schüssel und sein Haus bei Siegfried Wolf

Wolf ist ein Mann mit besten Kontakten in die österreichische Politik – und nach Russland. Er ist ein langjähriger Geschäftspartner des nunmehr auch unter EU-Sanktionen stehenden Kreml-nahen Oligarchen Oleg Deripaska, der hierorts unter anderem am Baukonzern Strabag beteiligt ist. In den Nullerjahren hatte der damalige Magna-Manager Wolf im Aufsichtsrat der Staatsholding ÖIAG die Fäden gezogen, sein Name fiel immer wieder auch in Zusammenhang mit dem notorischen Eurofighter-Deal der Republik Österreich vor rund zwei Jahrzehnten. Dieser beschäftigt die Justiz in unterschiedlichen Facetten bis heute. Bundeskanzler (und ÖVP-Parteichef) war zur damaligen Zeit Wolfgang Schüssel, der von Februar 2000 bis Jänner 2007 regierte.

Russland-Kontakte

Auch Schüssel unterhielt bisher gute Kontakte nach Russland. 2018 hatte er zunächst ein Aufsichtsratsmandat beim russischen Mobilfunker MTS übernommen, ehe er dieses nach einem Jahr zurücklegte, um noch 2019 im Aufsichtsrat der russischen Lukoil-Gruppe anzudocken. Am 4. März, gut zwei Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, kündigte Schüssel sein Ausscheiden bei Lukoil an.

Wie sich jetzt herausstellt, hat Schüssel auch eine direkte Beziehung zu Siegfried Wolf.

Das eingangs beschriebene Haus am Folien-Teich in Wolfs „Aqualina“ gehört: Wolfgang Schüssel. Nachzulesen ist das im öffentlich zugänglichen Grundbuch des Bezirksgerichts Baden, wo auch der Kaufvertrag aufliegt.