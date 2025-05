Palmers: Investoren-Deal steht kurz vor Abschluss

Ende Jänner war es ein kleiner Vermerk im Protokoll der Hauptversammlung: Die Brüder Luca und Tino Wieser, denen die Hälfte des Unternehmens gehört, hatten eine Neuigkeit zu verkünden. Ein neuer Investor könnte einsteigen, heißt es im Protokoll zur Hauptversammlung. Das war dringend nötig. Das Minus war groß und die Kredite, die bald fällig werden, auch.

Der Einstieg dauerte dann doch länger als ursprünglich geplant. Die Verhandlungen sollen sich unter anderem an einem aushaftenden Firmenkredit gespießt haben, heißt es aus unternehmensnahen Kreisen gegenüber profil. Keine zwei Wochen später, Mitte Februar, beantragte das Unternehmen am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Palmers sei dazu gezwungen, weil „erforderliche Kapitalzuflüsse nicht zeitgerecht erfolgten“, hieß es in einer Aussendung. Die Passiva lagen bei rund 51 Millionen Euro, Palmers hatte damals in Österreich über 500 Beschäftigte.