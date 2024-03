„Pinkflation“: Wo die Teuerung Frauen härter trifft

„Es wundert mich nicht, dass uns seit zwei Jahren alte weiße Männer die Inflation erklären. Es ist eine Theorie, die sich gegen Frauen richtet.“ Lea Steininger sitzt in einem Wiener Kaffeehaus, redet schnell, bringt Geldtheorie, Konstruktivismus und Genderperformativität in einem Satz unter und bricht dazwischen immer wieder in Lachen aus. Sie hat einen Lebenslauf, der alle Kriterien einer angehenden Ökonomin erfüllt. Steininger hat an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert, bei der europäischen Zentralbank in Frankfurt gearbeitet und forscht jetzt am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Aber sie kritisiert die Engstirnigkeit ihrer Disziplin, den reinen Fokus auf die Geldmenge. „Die Inflationstheorie in Frage zu stellen, ist wie den Aderlass im Mittelalter zu hinterfragen.“