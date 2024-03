Radhandel: Die Lager sind voll, das Cash knapp

Bernhard Kohl, Radhändler

Am Anfang des Jahres war ich sehr skeptisch. Während der Coronapandemie ist die Nachfrage so steil nach oben gestiegen, das war ein Ausnahmezustand. Die Leute hatten mehr Zeit und auch mehr Budget für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Jetzt kommen wir in ruhigere Gewässer. Die letzten zwei bis drei Wochenenden liefen gut, das stimmt mich positiv für die Saison. Die Preise sind durch den Mangel und die hohe Nachfrage in den letzten Jahren angestiegen, jetzt haben viele Händler und auch Hersteller die Preise um fünf bis 20 Prozent gesenkt. Das Problem dabei ist, dass die Produktion voll hochgefahren wurde, weil die Nachfrage in der Coronazeit so groß war. Es wurde vor allem günstige Ware produziert, Einsteigermodelle, so zwischen 700 und 2000 Euro. Das kommt jetzt nach Europa, die sind aber gar nicht so gefragt. Gefragt sind vor allem Rennräder oder Gravelbikes, und da sind einige Modelle knapp. Viele Hersteller haben ihr Budget jedoch für die Einsteigermodelle verwendet und können jetzt keine frische Ware holen. Nun haben wir eine ganz gute Nachfrage, aber teils die falschen Produkte.