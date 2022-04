Russland-Sanktionen: Österreich friert Luxus-Wohnungen in Wien und Kärnten ein 

Die österreichischen Behörden geben sich bisher äußerst zugeknöpft, wenn es an die Frage geht, wer hierzulande von den Russland-Sanktionen der Europäischen Union betroffen ist. Die Rede war bisher immer nur kryptisch von zwei sanktionierten Personen, die im Grund- beziehungsweise Firmenbuch auftauchen würden. profil und dem ORF ist es nun gelungen, einen Fall zu dokumentieren.

Betroffen ist der Unternehmer Andrey Gorokhov, seit Herbst 2021 Abgeordneter im russischen Parlament. Gorokhov gehört der Kreml-treuen Partei „Einiges Russland“ an (Präsident Wladimir Putin selbst ist zwar nicht Mitglied, seine Macht stützt sich aber nicht zuletzt auf diese Partei, die über eine Zweidrittelmehrheit verfügt). Gorokhov ist einer von 351 Abgeordneten, die am 15. Februar 2022 dafür stimmten, Putin die Unabhängigkeit der selbst ernannten Republiken Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkennen zu lassen.