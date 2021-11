Schattenspender: Die Causa Chorherr

Es ist eine Anklageschrift, an der so einiges ungewöhnlich erscheint. Da wäre einmal der Umfang: 55 DIN-A4-Seiten (inklusive Beilagen). Für österreichische Verhältnisse ist das an sich schon nicht viel, mit Blick auf die Dimension des Falles wirkt das Elaborat nur noch bescheidener (die Anklage im Fall Buwog zum Beispiel benötigte mehr als 800 Seiten).

Dann wären da die Angeklagten, das Geld, die Macht, die Seilschaften. Auf der einen Seite der langjährige Politiker Christoph Chorherr, einst Gemeinderat (1996 bis 2019) und Planungssprecher der Wiener Grünen, zugleich Gründer und langjähriger Obmann des gemeinnützigen Vereins „S2Arch“, der unter anderem zwei Schulen in Südafrika errichtet hat (das Bildungsprojekt „Ithuba“). Chorherr wird der Bestechlichkeit und des Amtsmissbrauchs beschuldigt, darauf stehen bis zu zehn Jahre Haft.

Auf der anderen Seite eine Gruppe teils sehr prominenter Unternehmer aus der Immobilien- und Finanzbranche. Sie sollen Chorherr mittels Spenden an den Verein S2Arch korrumpiert haben, um ihn mit Blick auf Bauvorhaben in Wien gefügig zu machen.