Siegfried Wolf und die Pressefreiheit: Drohungen nach Recherchen

Wolf, der mit H. seit Langem gut bekannt ist, wurde im U-Ausschuss 2018 gefragt, ob er selbst Anteile an Orbital oder Inducon besitzen würde. Der Unternehmer antwortete laut Protokoll: „Ich kenne die Firmen nicht. Ich besitze keine Anteile, und wenn Sie auf eine weitere Frage abzielen, ob ich etwas von Herrn H … bekommen habe: Nein, nie!“

profil-Recherchen führen nun zu der Frage, ob Wolf diese Inducon tatsächlich nicht gekannt hat. Im slowenischen Firmenbuch findet sich eine – mittlerweile gelöschte – Firma namens M & E d.o.o. mit Sitz in Maribor. Ab Jänner 2010 war dort besagte Inducon als Gesellschafterin mit einem Anteil von acht Prozent eingetragen. Ebenfalls ab Jänner 2010 schien die ASW Privatstiftung von Siegfried Wolf als Miteigentümerin der M & E d.o.o. auf – diese sogar mit einem Anteil von 26 Prozent. Eine weitere Gesellschafterin war die TMB Leasing- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H mit 16 Prozent. Die TMB stand vollständig im Eigentum einer österreichischen Privatstiftung, als deren Vorstandsvorsitzender von 2006 bis 2014 wiederum Siegfried Wolf fungierte. Ende 2010 wurde beschlossen, die Inducon aufzulösen – nicht zuletzt, weil ihr Eurofighter-Geschäft abgeschlossen war. Im März 2011 übernahm dann H. persönlich den Inducon-Anteil an der M & E d.o.o. Das gemeinsame Investment in Slowenien dauerte bis zur Löschung der M & E d.o.o. im Jahr 2016.

Auf profil-Anfrage teilten die Rechtsberater Wolfs mit, die M & E d.o.o. habe „inhaltlich“ mit Gegengeschäften und der Causa Eurofighter „überhaupt nichts zu tun“. „Siegfried Wolf war unseren Informationen zufolge operativ nie in deren Geschäftstätigkeit eingebunden und hat – soweit erinnerlich und eruierbar in der kurzen Zeit – keine Dokumente unterfertigt, die in Zusammenhang mit Inducon oder deren Investments standen. Mag sein, dass er damals den Namen gehört hat, erinnerlich bzw. zur Kenntnis gebracht wurde ihm der Name Inducon erst nun.“