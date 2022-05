Eine Inflation wie damals …

Na servas, G’schäft: Von März auf April 2022 sind die Verbraucherpreise in Österreich um durchschnittlich 7,2 Prozent gestiegen. Das gab es ewig nicht mehr. „Eine so hohe Teuerungsrate haben wir in Österreich zuletzt im Oktober 1981 gesehen. Damals waren die Ölpreise infolge des Ersten Golfkrieges stark gestiegen. Aktuell sind neben Treibstoffen und Energieprodukten auch anziehende Nahrungsmittelpreise für den Inflationsanstieg bestimmend“, berichtet Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Das Jahr 1981 schloss mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 6,8 Prozent, was für damalige Verhältnisse übrigens kein Ausreißer war. Die Boomer unter uns erinnern sich gewiss noch daran, wie sich das Einkaufen in den 1970er-/1980er-Jahren zuweilen anfühlte. 1975 zum Beispiel lag die Inflationsrate über das Jahr hinweg bei 8,4 Prozent, 1976 bei 7,3 Prozent, 1980 bei 6,4 Prozent.

Nichts Neues also? Nun, nein. Denn so hurtig die Preise damals voranschritten, so hoch waren auch die Zinsen. Spareinlagen? In den 1970er-Jahren waren gut und gern fünf Prozent für täglich fälliges Geld zu haben, für gebundenes deutlich mehr.