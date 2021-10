Tourismus und Corona: Ein Winter wie damals?

Urlaubsplanung hat schon einmal mehr Spaß gemacht: Auf der Website „Willkommen in Tirol“, die vom Tourismusmarketing des Landes betrieben wird, geht es nicht um schöne Natur, gutes Essen oder diverse sportliche Aktivitäten in den Bergen. Es geht, ausschließlich, um Corona. Präsentiert werden unter anderem die 7- und 14-Tages-Inzidenzen in sämtlichen Bezirken (aktuell recht niedrig), die Verhaltensregeln in der Gastronomie, im Hallenbad sowie an der Hotelrezeption, die Stornomöglichkeiten mit und ohne Reisewarnung und die Details der 3G-Vorschrift. Alle Menschen auf den Fotos tragen FFP2-Masken. Den Genussfaktor eines Urlaubs im Pandemie-Regime veranschaulichen Sätze wie folgende: „Aufgüsse in der Sauna sind nicht erlaubt. Verzichten Sie bitte auch auf das ,Wedeln‘ mit dem Handtuch.“

Früher hoffte man in den heimischen Wintersportregionen um diese Zeit auf den ersten Schnee – oder wenigstens auf das klaglose Anlaufen der Schneekanonen. Dieses Jahr ist der Schnee Nebensache. Hauptsächlich geht es um Inzidenzen, Impfquoten, Einreiseregeln und die Frage, ob all das den Leuten nicht die Lust auf den Urlaub verderben wird. Letzteres kann Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol Werbung, klar beantworten: „Wir sind für die kommende Wintersaison sehr optimistisch. Die Buchungslage ist gut. Viele Gäste haben den Urlaub, den sie letztes Jahr machen wollten, auf heuer verschoben. Aber es gibt auch neue Zielgruppen.“