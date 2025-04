In seinen ersten 100 Tagen versetzte Donald Trump Börsen, einige Regierungschefs und Unternehmen in ziemliche Panik. Er verhängte in seinen ersten Wochen zehn Prozent Zoll auf EU-Importe. Am 2. April, dem „Liberation Day“, ging es dann weiter. Trump kündigte umfassende Zölle für mehr als 100 Staaten an. Für China sollen es über 50 Prozent werden, für die EU 20 Prozent. Börsenkurse stürzten ab, Finanzexperten gaben in den Medien Durchhalteparolen aus. Zwei Tage später, als die Zölle tatsächlich in Kraft treten sollten, ruderte er zurück und setzte sie für 90 Tage aus. Außer für China. Doch auch da erwägt er jetzt zurückzurudern.

Die Konkurrenz bleibt zollfrei

Das 1828 von Ignaz Bösendorfer gegründete Unternehmen gehörte in der Nachkriegszeit für knapp 50 Jahre einem US-amerikanischen Holzhersteller. Die geschäftlichen Beziehungen in die USA verdichteten sich damals. Die Firma wurde in den frühen 2000er-Jahren an die Bawag verkauft, einige Jahre später an den japanischen Yamaha-Konzern. „Unser Hauptmarkt ist Europa, dann Nordamerika, gefolgt von Asien und den arabischen Ländern. Es teilt sich grob auf je ein Drittel auf“, sagt Grubmüller.