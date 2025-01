Warum Blau-Schwarz nicht alle Industriellen erfreut

Mittlerweile ist das Gespräch in Ochsners Büro schon beim Thema Migration angekommen. „Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung, denn unsere Geburtenrate ist zu niedrig. Aber jene, die nur ins Sozialsystem einwandern, das geht einfach nicht. Das hat null Komma nichts mit rechts zu tun.“ In seinem Werk hat rund die Hälfte der Mitarbeitenden Migrationsgeschichte. „Eine Festung Österreich ist ein totaler Blödsinn und nicht machbar, wir können aber auch nicht alle Probleme der Welt lösen.“ Asyl und Migration müssten klarer getrennt werden.

Ochsner ist kein großer Fan eines Kanzlers Kickl, was auf den ersten Blick überraschen mag: 2016 war er Trauzeuge von Heinz-Christian Strache und wurde während der türkis-blauen Regierung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Damals erhielt er aufgrund eines FPÖ-Tickets ein Mandat im Aufsichtsrat der ÖBB und der Staatsholding Öbag, das von der ÖVP danach zweimal verlängert wurde. Trotz dieser Verbindungen stellt eine mögliche blau-schwarze Koalition keine Wunschlösung für ihn dar. Nach den gescheiterten Verhandlungen sei Blau-Schwarz zwar „alternativlos“, aber: „Der Einsatz für die Zukunft unseres Planeten und gegen den menschengemachten Klimawandel darf durch die aktuelle politische Konstellation nicht gefährdet werden. Eine Anpassung der oppositionellen Ansichten der FPÖ zu Europa, Russland und dem Klimaschutz ist für mich unumgänglich“, betont er.

In der Industrie und in großen Unternehmen sind die kritischen Stimmen zu Blau-Schwarz ansonsten sehr leise, viele wollen sich zu dem Thema nicht äußern. Manche, wieetwa KTM-Chef Stefan Pierer, sprachen sich kurz nach der Wahl relativ unverblümt für diese Koalitionsvariante aus. Von der Siemens-Chefin Patricia Neumann heißt es: „Der wechselseitige Austausch mit anderen Ländern war dabei schon immer eine große Stärke Österreichs. Diesen Weitblick setze ich voraus, unabhängig davon, welche Parteien gerade in der Regierung oder in der Opposition sind.“ Im Klub der Wirtschaftspublizisten äußerte sich Verbund-Chef Michael Strugl knapp zu den aktuellen Koalitionsverhandlungen: Er kommentiere nicht Vorgänge in der Bundespolitik, aber an einem Ausbau der Netze führe kein Weg vorbei.